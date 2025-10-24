10°C 25°C

Colisão frontal entre carro e carreta deixa idoso gravemente ferido em Jundiaí do Sul

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (23); idoso foi socorrido e encaminhado para atendimento médico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/10/2025 às 10h09
JUNDIAÍ DO SUL - Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou um idoso de 67 anos gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (23), na PR-218, em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro. O acidente ocorreu por volta das 14h30, no quilômetro 75 da rodovia, trecho que liga a BR-153 ao município.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual o sinistro envolveu um Fiat Palio, com placas de Jundiaí do Sul, e uma carreta Scania R124, acoplada a dois semirreboques Randon, todos com placas de Cornélio Procópio.

O condutor do automóvel, de 67 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital Municipal de Jundiaí do Sul. Devido ao estado de saúde, ele não pôde realizar o teste do etilômetro.

Já o motorista da carreta, de 34 anos, não se feriu e realizou o teste de bafômetro, que apontou resultado 0,00 mg/l, descartando o consumo de álcool.

Segundo o relato do caminhoneiro e os dados levantados pela equipe policial, o Fiat Palio trafegava no sentido da BR-153 a Jundiaí do Sul, quando, ao atingir o quilômetro 75 da rodovia — em um trecho de reta —, acabou se envolvendo na colisão frontal com o caminhão que seguia na direção contrária.

A Polícia Rodoviária Estadual realizou o atendimento no local e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

