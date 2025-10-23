10°C 24°C
Município da região é contemplado com Unidade Mista de Saúde do Governo do Estado

Nova Fátima faz parte de um grupo de 21 cidades que estão recebendo as instalações para melhorar o atendimento a população

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/10/2025 às 16h33
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está investindo na construção de 21 Unidades Mistas de Saúde (UMS) em diferentes regiões do estado. Entre os municípios contemplados está Nova Fátima, no Norte Pioneiro, que receberá um investimento de R$ 3,8 milhões para a implantação da nova estrutura.

As Unidades Mistas de Saúde têm como objetivo ampliar e integrar o atendimento à população, oferecendo serviços de urgência e emergência, internação de baixa complexidade, atenção básica, exames, diagnósticos, tratamento e alguns cuidados mais complexos. O modelo busca garantir maior eficiência na rede pública de saúde, especialmente em cidades com até 15 mil habitantes e estrutura hospitalar limitada.

De acordo com a Sesa, já foram destinados R$ 74,2 milhões para as obras em todo o estado. As UMS seguem um projeto arquitetônico padrão desenvolvido pela secretaria, com 653,64 metros quadrados, capacidade média de atendimento para 3,1 mil pacientes por mês e custo estrutural que varia entre R$ 3 milhões e R$ 3,8 milhões. Além disso, cada unidade receberá cerca de R$ 1,9 milhão em equipamentos e mobiliários.

O secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves, destacou que as novas unidades representam um avanço na integração entre a atenção básica e o pronto atendimento, fortalecendo a rede pública e ampliando o acesso aos serviços de saúde nos pequenos municípios.

A primeira Unidade Mista de Saúde do Paraná foi inaugurada em Maria Helena, no Noroeste, em agosto deste ano. Outras nove unidades já estão em construção, como as de Quatro Pontes, Ivaté, Mariluz, Boa Esperança, São Sebastião da Amoreira, Jaguapitã, Jataizinho, São Jorge do Oeste e Fernandes Pinheiro, com diferentes níveis de avanço físico nas obras.

Além de Nova Fátima, outras dez cidades paranaenses têm construções de UMS previstas: Telêmaco Borba, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, Francisco Alves, Santo Inácio, Luiziana, Xambrê, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste e Santa Lúcia.

Com o novo investimento, Nova Fátima passará a contar com uma estrutura moderna e integrada para atender à demanda local e regional, reforçando o compromisso do Estado com a melhoria do sistema público de saúde no Norte Pioneiro.

