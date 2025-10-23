10°C 24°C
Tio arranca a mão do sobrinho com golpe de facão após o suspeito agredir a avó

Homem foi preso e alegou que agiu em legítima defesa após ver o jovem agredindo sua mãe

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com G1
23/10/2025 às 11h56
Tio arranca a mão do sobrinho com golpe de facão após o suspeito agredir a avó
Foto: Reprodução/Internet

BRASIL - Um jovem de 22 anos teve a mão decepada com um golpe de facão durante uma discussão familiar ocorrida no sábado (18), em uma residência na cidade de Colônia do Piauí, a cerca de 300 quilômetros de Teresina. O autor do golpe foi o tio da vítima, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no domingo (19).

De acordo com informações da 1ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar (1ª CIA/14º BPM), o jovem apresentava comportamento agressivo enquanto estava em casa com familiares. Em determinado momento, ele teria dado um soco no rosto da própria avó, mãe do suspeito. Diante da agressão, o homem pegou um facão e desferiu um golpe no braço do sobrinho, decepando completamente a mão dele.

Testemunhas relataram que o ato ocorreu logo após a agressão à idosa. Os próprios familiares socorreram o jovem e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Oeiras. Em seguida, ele foi transferido para um hospital na cidade de Picos, onde recebeu atendimento médico especializado. O estado de saúde atual da vítima não foi informado pelas autoridades.

Após o crime, o suspeito permaneceu na residência e foi localizado por policiais militares, que o conduziram até a Delegacia Seccional de Oeiras. Em depoimento, ele afirmou ter agido para defender a mãe. O caso foi apresentado à Polícia Civil, que formalizou o flagrante e o encaminhou à audiência de custódia.

A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e o homem foi transferido para o sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, o jovem ferido já havia sido levado à delegacia em outras ocasiões por agressões contra familiares. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do crime e eventuais responsabilidades.

