Bombeiros encontram corpo de mulher que estava desaparecida

Redação - Folha Extra

OURINHOS - As buscas por Angélica Cecília de Almeida Santos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17) na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, chegaram ao fim com um desfecho trágico para família. Na manhã desta quarta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo da mulher nas águas do Rio Pardo.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, Angélica não era vista nem deu notícias a família desde a última sexta-feira. Na segunda-feira (21), equipes de buscas encontraram imagens de uma câmera de vigilância que mostrava a mulher de 30 anos caminhando em direção ao Rio Pardo. Além disso, cães farejadores também seguiram o rastro da mulher até as margens do rio.

Com isso, as equipes do Corpo de Bombeiros deram início as buscas pela mulher ainda na segunda-feira e os trabalhos se estenderam durante a terça-feira (21). Já na manhã desta quarta-feira, o jornalista Carlos Rodrigues do Porta Minuto Notícia confirmou junto a equipe do Corpo de Bombeiros que o corpo de uma mulher foi encontrado preso a uma galhada nas águas do Rio Pardo próxima a Fazenda Nova Era.

Diante da situação, o cadáver foi retirado da água e o local isolado para o trabalho da perícia. O corpo da mulher que usava as mesmas roupas que aparecem nas últimas imagens de Angélica com vida foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.