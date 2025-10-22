10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Bombeiros encontram corpo de mulher que estava desaparecida

Angélica Cecília de Almeida Santos estava desaparecida na cidade de Ourinhos desde a última sexta feira e corpo foi encontrado no Rio Pardo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
22/10/2025 às 12h32
Bombeiros encontram corpo de mulher que estava desaparecida
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

OURINHOS - As buscas por Angélica Cecília de Almeida Santos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17) na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, chegaram ao fim com um desfecho trágico para família. Na manhã desta quarta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo da mulher nas águas do Rio Pardo.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, Angélica não era vista nem deu notícias a família desde a última sexta-feira. Na segunda-feira (21), equipes de buscas encontraram imagens de uma câmera de vigilância que mostrava a mulher de 30 anos caminhando em direção ao Rio Pardo. Além disso, cães farejadores também seguiram o rastro da mulher até as margens do rio.

Com isso, as equipes do Corpo de Bombeiros deram início as buscas pela mulher ainda na segunda-feira e os trabalhos se estenderam durante a terça-feira (21). Já na manhã desta quarta-feira, o jornalista Carlos Rodrigues do Porta Minuto Notícia confirmou junto a equipe do Corpo de Bombeiros que o corpo de uma mulher foi encontrado preso a uma galhada nas águas do Rio Pardo próxima a Fazenda Nova Era.

Diante da situação, o cadáver foi retirado da água e o local isolado para o trabalho da perícia. O corpo da mulher que usava as mesmas roupas que aparecem nas últimas imagens de Angélica com vida foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Homens armados invadem residência e vítimas vivem terror durante assalto

Crime aconteceu no fim da tarde desta terça-feira no município de Arapoti e um dos suspeitos foi preso

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 8 horas

Acidente deixa homem ferido na BR153

Colisão envolvendo um automóvel e um caminhão aconteceu no trecho da rodovia que passa por jacarezinho

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
CASO DE POLÍCIA Há 1 dia

Homem bêbado é preso ao tentar invadir casa da ex com uma faca

Moradora tem medida protetiva contra o suspeito e chamou a polícia assim que viu ele tentando invadir sua casa com a arma branca

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Homem é preso ao ser flagrado usando bicicleta para espancar a esposa

Policiais presenciaram a cena após receber uma denúncia que a mulher estava sendo agredida com socos e sendo arrastada pela rua

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PARANÁ Há 1 dia

Professor saca revolver para alunos que o atacaram com bolinhas de papel

Caso foi registrado no mês de agosto em uma escola no Paraná e docente foi afastado a pedido do Ministério Público

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados