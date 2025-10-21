8°C 21°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem bêbado é preso ao tentar invadir casa da ex com uma faca

Moradora tem medida protetiva contra o suspeito e chamou a polícia assim que viu ele tentando invadir sua casa com a arma branca

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/10/2025 às 18h13
Homem bêbado é preso ao tentar invadir casa da ex com uma faca
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

NOVA FÁTIMA - Na noite desta segunda-feira (20), um homem foi preso em Nova Fátima após tentar invadir a casa da ex-companheira armado com uma faca. O caso aconteceu na Rua Tulipa, e a vítima, que possui uma medida protetiva contra o suspeito, acionou imediatamente a Polícia Militar.

De acordo com a PM, ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem em visível estado de embriaguez alcoólica. Ele negou estar armado, mas a mulher relatou que ele tentou sim invadir a residência com uma faca. Segundo a vítima, ao perceber que a polícia havia sido chamada, o suspeito teria descartado a arma branca em um terreno baldio próximo.

Ela também contou à equipe que possui uma medida protetiva contra ele.

Após buscas, os policiais encaminharam o homem à delegacia da região, onde ele foi autuado por ameaça e descumprimento de medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

A Polícia não informou se a faca foi localizada no terreno indicado. O caso segue sob investigação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Mulher vai parar no hospital após o irmão abrir sua cabeça com uma pratada

Crime aconteceu em Nova Fátima e vítima disse que agressão aconteceu sem motivos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 1 mês

Briga generalizada termina com três pessoas esfaqueadas

Caso aconteceu no município de Nova Fátima e as vítimas foram levadas ao hospital

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados