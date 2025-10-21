Homem bêbado é preso ao tentar invadir casa da ex com uma faca

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

NOVA FÁTIMA - Na noite desta segunda-feira (20), um homem foi preso em Nova Fátima após tentar invadir a casa da ex-companheira armado com uma faca. O caso aconteceu na Rua Tulipa, e a vítima, que possui uma medida protetiva contra o suspeito, acionou imediatamente a Polícia Militar.

De acordo com a PM, ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem em visível estado de embriaguez alcoólica. Ele negou estar armado, mas a mulher relatou que ele tentou sim invadir a residência com uma faca. Segundo a vítima, ao perceber que a polícia havia sido chamada, o suspeito teria descartado a arma branca em um terreno baldio próximo.

Ela também contou à equipe que possui uma medida protetiva contra ele.

Após buscas, os policiais encaminharam o homem à delegacia da região, onde ele foi autuado por ameaça e descumprimento de medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

A Polícia não informou se a faca foi localizada no terreno indicado. O caso segue sob investigação.