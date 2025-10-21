Homem é preso ao ser flagrado usando bicicleta para espancar a esposa

Redação - Folha Extra

SANTA MARIANA - Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (20) ao ser flagrado prestes a usar uma bicicleta para espancar a própria esposa. O crime foi registrado no município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde um homem estava agredindo a esposa no meio da rua com socos e a arrastando pelos cabelos. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Santos Dumont para averiguar a situação.

Assim que chegaram ao local, a equipe se deparou com o agressor em posse de uma bicicleta barra circular prestes a jogar contra a vítima que já apresentava várias lesões e ferimentos pelo corpo. O suspeito foi contido e, indagada sobre a situação, a mulher disse que começou a briga por estar com ciúmes do marido.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados ao hospital para realização de exames médicos e o homem preso uma vez que, além do flagrante, a vítima também disse que as agressões são frequentes.