Homem denuncia garota de programa a polícia após não receber “serviço completo”

Caso inusitado aconteceu em Santa Catarina após o cliente ficar insatisfeito por não receber conversa, beijos e massagem

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com
21/10/2025 às 14h38
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SANTA CATARINA - Um caso inusitado ganhou as redes sociais nesta terça-feira (21) após um homem procurar a equipe da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra uma garota de programa por estar insatisfeito com o atendimento. De acordo com as informações, a situação aconteceu em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.

De acordo com as informações apuradas pelo Repórter William Fritzke, tudo começou quando um homem realizou uma pesquisa para contratar uma garota de programa. Conforme o depoimento da vítima, este relatou que encontrou uma profissional que oferecia o serviço de acompanhante no valor de R$ 200 por hora em um pacote que contava ainda com massagem, beijo na boca e conversa.

Decidido, o homem acabou contratando os serviços da mulher do Job, mas acabou ficando decepcionado. Ele contou a polícia que, ao chegar ao local combinado, acabou ficando um pouco nervoso e os dois tiveram uma relação sexual rápida. No entanto, a vítima disse que ficou descontente com a qualidade do serviço, pois a mulher encerrou o programa após 35 minutos, além de ter o atendido com pressa e não ter conversado, dado beijos ou feito a massagem prometida.

O homem ainda disse que procurou a polícia porque ficou preocupado ao perceber que a mulher havia tirado uma foto enquanto ele estaria nu e teme que o arquivo possa ser publicado na internet.

Frente aos fatos foi registrado o boletim de ocorrência como Desacordo comercial.

