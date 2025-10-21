8°C 21°C
Jaguariaíva, PR
Greve dos caminhoneiros por enquanto segue apenas nas redes sociais

Rumores sobre uma paralisação em protesto contra o governo e o STF circulam nas redes, mas não há confirmação de paralisação nas estradas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/10/2025 às 10h24
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BRASIL - Apesar de rumores sobre uma possível paralisação ou greve nacional dos caminhoneiros e dos produtores do agronegócio, até o momento não há registros oficiais de bloqueios ou interdições de rodovias brasileiras nesta terça-feira (21). Segundo levantamento realizado junto a fontes de imprensa e comunicados oficiais, o trânsito segue livre nas principais rodovias federais e estaduais do país. Por outro lado, há mobilização e divulgação de vídeos nas redes sociais que dividem opiniões entre apoiadores do movimento e pessoas que são contra, além de muita fake news.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, até o momento, não há qualquer registro de interdição em andamento, e que o fluxo de veículos está normalizado em todos os trechos monitorados. A corporação destacou que continua acompanhando movimentações em grupos virtuais de caminhoneiros, mas que não há mobilização física significativa nas estradas.

Nas redes sociais, mensagens e vídeos antigos voltaram a circular, apresentando-se como registros de manifestações recentes. No entanto, verificações de agências de checagem, como Aos Fatos, confirmaram que os materiais são de 2022 e não retratam o cenário atual.

Fontes ligadas a entidades de classe, como a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), também afirmam que não há orientação ou apoio a qualquer greve neste momento. Segundo a confederação, a categoria permanece insatisfeita com o preço do diesel e com a indefinição sobre o piso mínimo do frete, mas entende que uma paralisação nacional seria “último recurso”.

Nos últimos dias, o tema ganhou repercussão após discussões sobre a tabela de frete e decisões judiciais que afetaram diretamente o setor de transporte de cargas. Além disso, outro fator que ligado a uma possível paralisação é a insatisfação com a gestão do atual governo e as decisões envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, não houve confirmação de adesão em larga escala a nenhum movimento de paralisação.

Até o fechamento desta matéria, o Brasil segue sem bloqueios confirmados em rodovias federais, de acordo com boletins da PRF e levantamentos regionais. As autoridades reforçam que seguem em alerta para qualquer tentativa de interdição ou protesto que possa afetar o tráfego.

