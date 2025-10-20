8°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Cão é flagrado chorando após motociclista dar tiro de revólver em sua cabeça

Segundo a polícia, homem parou a moto e atirou após cachorro correr em sua direção

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
20/10/2025 às 16h57
Animal foi socorrido e encaminhado para o hospital veterinário da faculdade Cristo Rei, em Cornélio Procópio. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na manhã deste domingo (20), um caso de maus-tratos a animal gerou revolta em Leópolis, no norte do Paraná. Um cachorro foi baleado na cabeça, supostamente por um homem que circulava de moto pela Rua Manoel Ribas.

Segundo testemunhas, o motociclista — já identificado pela Polícia Militar — trafegava pela via quando o cachorro se aproximou. Em resposta, ele teria parado a moto, sacado uma arma, possivelmente um revólver calibre .22, e atirado contra o animal antes de deixar o local.

Moradores acionaram a polícia e um funcionário da prefeitura prestou socorro ao cão, que foi encaminhado para o hospital veterinário da Faculdade Cristo Rei, em Cornélio Procópio. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do animal.

A equipe da PM foi até a residência do suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso segue em investigação e pode se enquadrar como crime de maus-tratos, previsto na Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
