8°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Semana tem previsão de sol e volta do calor no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Chuva e frio do fim de semana dão lugar ao céu ensolarado e temperaturas voltam a subir

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
20/10/2025 às 09h00
Semana tem previsão de sol e volta do calor no Norte Pioneiro e Campos Gerais
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - A semana começou com tempo firme e temperaturas agradáveis no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais do Paraná, e a previsão indica que o sol deve continuar predominando nos próximos dias. O clima típico da primavera promete manhãs frescas e tardes cada vez mais quentes, especialmente entre quinta-feira (23) e o fim de semana.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com dados meteorológicos, municípios como Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará e Cornélio Procópio terão dias ensolarados e sem previsão de chuva significativa até domingo (26). As mínimas ainda ficam entre 10 °C e 13 °C no início da semana, mas as máximas devem subir gradualmente, chegando a 30 °C ou mais a partir da sexta-feira.

Em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, por exemplo, o calor será mais intenso no fim da semana, quando os termômetros podem alcançar 33 °C. Já em Cambará e Cornélio Procópio, a elevação da temperatura será sentida com ainda mais força, com máximas que devem atingir 34 °C no sábado (25).

Nos Campos Gerais, o cenário é semelhante, embora com temperaturas ligeiramente mais amenas no começo da semana. Sengés, Jaguariaíva e Arapoti registram mínimas entre 10 °C e 12 °C e máximas próximas de 20 °C até terça-feira (21). A partir de quarta, o calor também se intensifica, e o fim de semana deve ser de sol forte e temperaturas próximas dos 30 °C.

Apesar do calor crescente, não há indicativo de chuva significativa para os próximos dias. O tempo seco pode reduzir a umidade relativa do ar durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação e cuidados com exposição prolongada ao sol.

O cenário reforça o clima agradável da primavera paranaense — ideal para atividades ao ar livre, passeios e eventos regionais. A recomendação é aproveitar os dias de céu limpo, mas sem esquecer o protetor solar, roupas leves e uma garrafinha de água sempre por perto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Empresários participaram do Congresso em busca de ampliar suas oportunidades no mercado. Foto: Thiago Pomkerner
NOVAS OPORTUNIDADES Há 7 horas

Empresários do setor madeireiro da região participam de Congresso em busca de inovação

Lideranças do setor participaram do 12º Congresso Nacional Moveleiro, em uma missão organizada por ACIAJA e Sebrae com foco na inovação, novos mercados e fortalecimento produtivo

 Dia contou com diversas atividades, incluindo tirolesa, falsa baiana e outras brincadeiras. Foto: Divulgação
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL Há 4 dias

Prefeitura de Ibaiti faz história com Mega Festa para celebrar o Dia das Crianças e os 113 anos do Corpo de Bombeiros

Com dois dias de festa na Praça Júlio Farah, atrações como roda gigante, tirolesa, banho de mangueira e presença do Corpo de Bombeiros encantaram crianças e famílias em Ibaiti

 Mutirão será organizado pela Agência do Trabalhador. Foto: Divulgação
MUTIRÃO DE EMPREGOS Há 4 dias

Jaguariaíva vai ter mutirão com várias vagas de empregos na semana que vem

Mutirão acontece na próxima quarta-feira (22) na Praça Getúlio Vargas; interessados devem levar currículos e CPF

 Foto: Arquivo/Folha Extra
PREVISÃO DO TEMPO Há 4 dias

Norte Pioneiro tem previsão de chuvas e alerta de tempestade para o fim de semana

Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de tempestade para a região, com previsão de chuva forte, ventos e queda de granizo entre sexta e sábado

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Prefeitura de Arapoti entrega novos kits de Educação Física para escolas e CMEIs

Kits com bolas, bambolês, traves, petecas e outros materiais deve ampliar as atividades esportivas e o engajamento dos alunos da rede municipal

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados