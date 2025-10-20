Semana tem previsão de sol e volta do calor no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - A semana começou com tempo firme e temperaturas agradáveis no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais do Paraná, e a previsão indica que o sol deve continuar predominando nos próximos dias. O clima típico da primavera promete manhãs frescas e tardes cada vez mais quentes, especialmente entre quinta-feira (23) e o fim de semana.

De acordo com dados meteorológicos, municípios como Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará e Cornélio Procópio terão dias ensolarados e sem previsão de chuva significativa até domingo (26). As mínimas ainda ficam entre 10 °C e 13 °C no início da semana, mas as máximas devem subir gradualmente, chegando a 30 °C ou mais a partir da sexta-feira.

Em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, por exemplo, o calor será mais intenso no fim da semana, quando os termômetros podem alcançar 33 °C. Já em Cambará e Cornélio Procópio, a elevação da temperatura será sentida com ainda mais força, com máximas que devem atingir 34 °C no sábado (25).

Nos Campos Gerais, o cenário é semelhante, embora com temperaturas ligeiramente mais amenas no começo da semana. Sengés, Jaguariaíva e Arapoti registram mínimas entre 10 °C e 12 °C e máximas próximas de 20 °C até terça-feira (21). A partir de quarta, o calor também se intensifica, e o fim de semana deve ser de sol forte e temperaturas próximas dos 30 °C.

Apesar do calor crescente, não há indicativo de chuva significativa para os próximos dias. O tempo seco pode reduzir a umidade relativa do ar durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação e cuidados com exposição prolongada ao sol.

O cenário reforça o clima agradável da primavera paranaense — ideal para atividades ao ar livre, passeios e eventos regionais. A recomendação é aproveitar os dias de céu limpo, mas sem esquecer o protetor solar, roupas leves e uma garrafinha de água sempre por perto.