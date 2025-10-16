13°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia prende “Serial Killer” brasileira suspeita de matar pessoas e cachorros

Mulher acusada de matar quatro pessoas e ao menos 14 cachorros sorriu durante o depoimento prestado a Polícia Civil

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com G1 Notícias
16/10/2025 às 16h32
Polícia prende “Serial Killer” brasileira suspeita de matar pessoas e cachorros
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BRASIL - A Polícia Civil prendeu Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, acusada de envenenar e matar quatro pessoas e pelo menos 14 cachorros nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Considerada pela corporação uma “serial killer”, a mulher está detida desde julho e confessou durante depoimento ter utilizado “chumbinho” nos envenenamentos.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

As investigações, conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Guarulhos, apontam que dez dos cães mortos eram filhotes pertencentes à irmã gêmea de Ana Paula, Roberta Cristina Veloso Fernandes, também presa por suspeita de envolvimento nos crimes. Outros quatro animais eram do ex-marido da acusada, que relatou que os cães apresentaram sintomas compatíveis com envenenamento.

Em vídeo obtido pelo g1, Ana Paula aparece sorrindo enquanto relata detalhes sobre os crimes. Segundo o delegado Halisson Ideiao Leite, a mulher admitiu que usou o mesmo veneno nos animais e nas vítimas humanas. A substância, identificada como um inseticida agrícola, foi apreendida na casa da suspeita durante operação policial.

A Polícia Civil apura se o veneno foi misturado em alimentos e bebidas consumidos pelas vítimas. Entre os mortos estão Marcelo Hari Fonseca, Maria Aparecida Rodrigues, Neil Corrêa da Silva e Hayder Mhazres. Michelle Paiva da Silva, filha de Neil, também foi presa por suspeita de participação na morte do próprio pai.

Durante as buscas, agentes resgataram três cachorros — Luna, Selena e Bob — que estavam vivos na residência e foram levados para um abrigo da Prefeitura de Guarulhos, onde aguardam adoção.

O ex-marido de Ana Paula afirmou que os quatro cães dele — Thor, Eros, Atena e Kiara — morreram após apresentarem sinais de intoxicação enquanto viviam com a mulher no Rio de Janeiro. Ele disse ter se separado há dois anos após ser ameaçado e ter a casa destruída por ela.

As defesas de Ana Paula, Roberta e Michelle não foram localizadas até a última atualização desta reportagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Acidente de trabalho mata homem natural de Jaguariaíva

Atualmente vítima estava trabalhando em Santa Catarina quando foi atingido na cabeça por uma máquina

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Agressor utiliza barra de ferro para bater na esposa

Vítima contou a polícia que o marido desferiu golpes que causaram ferimentos em sua mão e joelho

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Homem é preso por maus-tratos contra cachorra em Wenceslau Braz

Polícia recebeu denúncias de que o animal estava sendo maltratado no bairro km 10

 Folha Extra
VIOLÊNCIA Há 9 horas

Homem é preso após invadir duas vezes a casa de uma idosa em Wenceslau Braz

Vítima acordou durante a madrugada e se deparou com o suspeito revirando sua residência

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Mulher é presa no Norte Pioneiro por fingir ter câncer e usar doações para comprar drogas

Caso aconteceu em Ribeirão do Pinhal e ganhou repercussão após a mulher ir em programa de rádio pedindo doações por estar grávida e com câncer

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados