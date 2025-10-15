Sanepar promove reunião com moradores de Jundiaí do Sul na sexta-feira

Redação - Folha Extra

JUNDIAÍ DO SUL - Na noite desta sexta-feira (17), a Sanepar realiza em Jundiaí do Sul um encontro com os moradores beneficiados pelas obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município. Foram convidadas 296 famílias atendidas pelo novo sistema, e a reunião ocorrerá na Câmara Municipal, a partir das 19h. O objetivo do encontro é apresentar à comunidade informações sobre as obras realizadas, os benefícios sociais, ambientais e econômicos, além de esclarecer dúvidas sobre a interligação dos imóveis à rede coletora, tarifas e critérios do programa Água Solidária.

Em Jundiaí do Sul, a Sanepar investiu mais de R$ 8,5 milhões para implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo a construção de uma estação de tratamento de esgoto e a instalação de mais de 8 mil metros de redes coletoras, atendendo 296 ligações prediais. Durante a reunião, representantes da Companhia estarão à disposição para orientar os moradores sobre cada etapa do processo de interligação e os procedimentos necessários para garantir o acesso correto ao sistema.

A gestora da Sanepar responsável pelo trabalho social na cidade, Andréa Fontes Silva, destacou a importância da participação da comunidade, ressaltando que o encontro contribui para a compreensão dos procedimentos e para o aproveitamento integral dos benefícios do sistema, voltados à saúde pública e à preservação ambiental.

Além da reunião, a Sanepar realiza nesta sexta-feira dois cursos gratuitos com apoio da Prefeitura Municipal. Professores da Rede Municipal de Ensino participam da formação para "Facilitadores do Saneamento", na Câmara de Vereadores. Também será oferecido um curso de aperfeiçoamento sobre Ligações Prediais de Esgoto voltado a encanadores e profissionais com conhecimento básico em hidráulica, das 8h30 às 16h30, na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI). As inscrições devem ser feitas previamente pelo telefone (43) 99984-9309.

As iniciativas da Sanepar em Jundiaí do Sul integram ações de responsabilidade social e de universalização do saneamento no Paraná, promovendo capacitação profissional e orientação à população para garantir o acesso correto ao sistema de esgotamento sanitário e os benefícios decorrentes para a saúde e o meio ambiente.