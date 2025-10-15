11°C 26°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Mulher fica ferida ao ser arrastada durante assalto a mão armada

Crime aconteceu no município de Andirá e vítima teve de ser levada ao Pronto Socorro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/10/2025 às 13h47
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Uma mulher ficou ferida após ser vítima de um assalto a mão armada registrado na noite da última segunda-feira (13) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de roubo registrada na Rua Sergipe. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher passou a relatar que estava junto com sua amiga quando foram abordadas por um homem em uma moto que, em posse de um revólver, anunciou o assalto. Em seguida, o suspeito tomou uma pochete e o celular de uma das vítimas, mas a outra mulher acabou resistindo e foi arrastada pelo chão enquanto o assaltante tentava arrancar sua bolsa.

Frente aos fatos, a vítima que foi agredida foi encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Já a outra mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. A equipe da PM realizou diligências em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado.

