Menino de 2 anos que sumiu de casa é achado morto em rio no Paraná

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

O corpo de Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos de idade, foi encontrado nesta terça-feira (14) por um pescador na margem do Rio Tibagi, na cidade de mesmo nome dos Campos Gerais do Paraná. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar (PM).

A criança estava desaparecida desde quinta-feira (9), quando sumiu de dentro de casa durante a manhã. De tarde, uma mamadeira dele foi encontrada no rio, a cerca de 500 metros da casa da família, e desde entãobuscas foram feitas por toda a região, em terra e água.

Segundo a PM, corpo foi encontrado na margem de um trecho do rio que fica a aproximadamente 80 metros do ponto onde havia sido localizada a mamadeira da criança.

"No momento da localização, foi constatado que as condições do corpo não permitiam uma avaliação detalhada, ficando a cargo da Polícia Civil e da Polícia Científica a continuidade dos trabalhos de perícia e investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido", informa a PM.

O corpo de Arthur da Rosa Carneiro foi encaminhado à unidade de execução técnico-científica (antigo IML) da Polícia Científica de Ponta Grossa, onde passará por exame de necropsia.

Até a publicação desta reportagem, não havia sido informado se o corpo do menino tinha, ou não, marcas de violência.

Investigação

A Polícia Civil está investigando o caso e não informou quais são as suspeitas em relação ao que aconteceu com o menino. Nesta segunda (13), o delegado Guilherme Barbosa de Lima havia dito que não descartava nenhuma hipótese.

A principal dúvida levantada acerca do caso é se o menino foi vítima de algum crime, ou se saiu sozinho da residência e se afogou no Rio Tibagi.

"O desaparecimento foi notado pela responsável após a criança não ser mais vista dentro da residência. Imediatamente, familiares e vizinhos iniciaram as buscas nas proximidades, enquanto o Corpo de Bombeiros acionou as forças de segurança e apoio do município", relata a Polícia Militar (PM).

Na tarde do mesmo dia, a mamadeira de Arthur foi encontrada em um rio que fica a cerca de 500 metros da residência. Ao lado da casa há uma área de mata.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (13), o delegado Guilherme Barbosa de Lima, responsável pelo caso, informou que a polícia ouviu familiares, vizinhos e outras testemunhas, e que alguns "vestígios biológicos" tinha sido encontrados e enviados para análise, para confirmar se são, ou não, do pequeno Arthur.

A equipe de investigação também busca analisar imagens de câmeras de segurança da região, e conta com o apoio de um setor especializado em casos do gênero – o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride).