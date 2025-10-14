11°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Professor foi espancado com barra de ferro por engano, diz delegado

Agressões começaram depois de uma aluna confundir o professor com outro, acusado de assediar alunas na escola

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
14/10/2025 às 16h38
Professor foi espancado com barra de ferro por engano, diz delegado
Delegado Romeu Ferreira. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Um professor de 36 anos foi agredido por engano com uma barra de ferro a mando de uma aluna de 16 anos que o confundiu com outro docente em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

As informações são do delegado Romeu Ferreira, que afirma que o profissional foi atacado pelo namorado e por um amigo da adolescente.

A situação aconteceu por volta das 13h de segunda-feira (13) em frente à Escola Estadual Francisco Pires Machado, onde a vítima dá aulas.

Em depoimento, a aluna afirmou que não sabia que os homens iam agredir o professor, e que achou que eles iriam apenas conversar. À polícia, ela ainda disse que indicou o homem achando que ele era outro professor, que é muito parecido com a vítima e é suspeito de assediar alunas da escola.

Segundo a patrulha escolar da Polícia Militar (PM), o professor agredido foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos graves. Ele recebeu alta horas depois e não corre risco de morte.

A adolescente e os dois suspeitos da agressão estão sendo investigados pela Polícia Civil - assim como o outro professor, acusado de assédio sexual.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) disse que lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade ao professor agredido.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: EPR
ACIDENTE Há 13 horas

Motorista fica ferido após perder o controle e capotar carro em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (14) na PR-151

 Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos de idade. Foto: Divulgação
GIRO PELO PARANÁ Há 14 horas

Menino de 2 anos que sumiu de casa é achado morto em rio no Paraná

Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, desapareceu na quinta-feira (9) em Tibagi. Corpo dele foi encontrado nesta terça (14) por pescador

 Foto: Reprodução/G1 Notícias.
NORTE PIONEIRO Há 17 horas

Mais uma criança morre vítima de picada de escorpião no Norte Pioneiro

Vítima tinha 12 anos e caso foi registrado em Cambará onde um menino de três anos também morreu vítima de escorpião em julho deste ano

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 21 horas

Homem morre após ser atropelado por carro e caminhão

Situação foi registrada durante o fim de semana na rodovia PR151 em Sengés

 Aluna que acusou o professor de importunação sexual prestou depoimento na 13ª SDP. Foto: Divulgação
VIOLÊNCIA Há 22 horas

Professor é espancado com barra de ferro em frente à escola; aluna o acusou de importunação sexual

Caso aconteceu em Ponta Grossa na tarde desta segunda-feira (13), e o educador sofreu diversas lesões, especialmente no rosto; caso será investigado

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados