Professor foi espancado com barra de ferro por engano, diz delegado

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Um professor de 36 anos foi agredido por engano com uma barra de ferro a mando de uma aluna de 16 anos que o confundiu com outro docente em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

As informações são do delegado Romeu Ferreira, que afirma que o profissional foi atacado pelo namorado e por um amigo da adolescente.

A situação aconteceu por volta das 13h de segunda-feira (13) em frente à Escola Estadual Francisco Pires Machado, onde a vítima dá aulas.

Em depoimento, a aluna afirmou que não sabia que os homens iam agredir o professor, e que achou que eles iriam apenas conversar. À polícia, ela ainda disse que indicou o homem achando que ele era outro professor, que é muito parecido com a vítima e é suspeito de assediar alunas da escola.

Segundo a patrulha escolar da Polícia Militar (PM), o professor agredido foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos graves. Ele recebeu alta horas depois e não corre risco de morte.

A adolescente e os dois suspeitos da agressão estão sendo investigados pela Polícia Civil - assim como o outro professor, acusado de assédio sexual.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) disse que lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade ao professor agredido.