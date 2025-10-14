12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Festival de Futebol agita Dia das Crianças em Jaboti

Evento reuniu mais de 160 crianças e adolescentes no campo sintético do Complexo Esportivo Samambaia no último sábado (11)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
14/10/2025 às 13h49 Atualizada em 14/10/2025 às 14h02
Festival de Futebol agita Dia das Crianças em Jaboti
Antes das disputas, as crianças passavam por um curto período de preparação. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - Em Jaboti, no Norte Pioneiro, o Dia das Crianças foi celebrado de uma maneira um tanto quanto diferente. Enquanto outras cidades organizaram gincanas, repletas de atividades recreativas e distribuição de doces e moradores saíram pelas ruas distribuindo brinquedos, a prefeitura de Jaboti, através do Departamento de Esportes, realizou uma competição que envolveu desde crianças mais novas até adolescentes, reunindo mais de 160 participantes.

Com uma programação que garantiu diversão e competitividade para a criançada, a prefeitura realizou o Festival de Futebol Dia das Crianças no Complexo Esportivo Samambaia. O evento aconteceu no último sábado (11), com competições preparadas para receber atletas de diferentes idades. Em cada categoria, os finalistas foram premiados com medalhas, que animaram ainda mais o dia.

As competições começaram logo pela manhã. Às 08h00, começaram as primeiras disputas, entre atletas das categorias sub-14 e sub-17 do masculino. Depois destas categorias, foram realizadas as disputas das categorias sub-14 e sub-17 do feminino, garantindo que todos participassem do evento.

Para a criançada, a diversão começou mesmo depois das disputas dos mais velhos. A partir das 09h30, começaram as disputas da categoria de 10 anos e, às 10h00, começou a competição entre os atletas da categoria de 12 anos. Independentemente da idade, todos os atletas que participaram mostraram talento no campo, e buscaram o melhor desempenho para as equipes.

Pedro Daniel, que é Diretor do Departamento de Esportes do município e acompanha de perto o desenvolvimento dos futuros atletas jabotienses, destacou que a programação foi um sucesso, e conseguiu atrair a atenção de todos, desde as crianças mais novas até os adolescentes mais velhos, além de envolver moradores que assistiram e acompanharam as disputas.

Em entrevista com a reportagem da Folha, Pedro contou sobre a animação da criançada, que mesmo depois do fim do Festival, continuaram agitados – e querendo mais. “Eles gostaram muito do dia. Teve alguns que ficaram com as medalhas no pescoço até o fim do dia, e ainda pediam para jogar mais partidas depois que acabou. Foi muito divertido”, contou Pedro.

Além do Festival, a prefeitura também organizou uma tarde repleta de brincadeiras e atividades recreativas para atrair a atenção da criançada. Com músicas, guloseimas e sorrisos espalhados pela cidade, o Dia das Crianças em Jaboti ficou marcado para os pequenos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
CELEBRAÇÃO Há 1 mês

Jaboti se prepara para festa tradicional em louvor à padroeira da cidade

Festa em Louvor a Nossa Senhora das Dores começa nesta sexta-feira (12), reunindo devotos, famílias e visitantes de toda a região em quatro dias de fé, cultura e adoração

 Além das reformas internas, o ginásio receberá o nome de “Jabotizão”, como nome fantasia. Foto: Divulgação
“JABOTIZÃO” EM OBRA Há 2 meses

Prefeitura de Jaboti inicia reforma histórica do Ginásio Municipal com investimento de R$ 500 mil

Infraestrutura do espaço será totalmente renovada, com readequação e emborrachamento na quadra, pinturas e diversos outros serviços

 Equipe conseguiu a classificação para a semifinal contra Imbaú, e agora se prepara para enfrentar o Fantasma de Ponta Grossa. Foto: Divulgação
DATA DEFINIDA Há 5 meses

Jaboti tem data e local confirmados para enfrentar o Operário na semifinal do Bom de Bola

Equipes vão se enfrentar no dia 24 deste mês, num sábado, na cidade de Castro; histórico de duelos é a favor do Fantasma, mas Jaboti busca superação

 Rene teve uma fratura na fíbula e uma trinca no tornozelo após uma entrada dura de um adversário. Foto: Arquivo Pessoal
TORNEIO BENEFICIÁRIO Há 5 meses

Jogador de Jaboti fratura a perna em amistoso e amigos organizam torneio beneficente para ajudá-lo

Rene Betim fraturou a fíbula e trincou o tornozelo enquanto disputava um amistoso contra Guapirama e vai ficar afastado por 120 dias; veja como vai funcionar o torneio

 Jaboti se classificou para a semifinal da competição e agora se prepara para enfrentar o Fantasma de Ponta Grossa no final do mês. Foto: Divulgação
BOM DE BOLA Há 5 meses

Jaboti avança para a semifinal do Bom de Bola e se prepara para enfrentar o Operário

Equipes já se enfrentaram em 2021 e 2024 na final da competição, com vantagem para o Fantasma, que venceu os dois jogos; Jaboti busca superação para vencer o adversário

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados