Festival de Futebol agita Dia das Crianças em Jaboti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - Em Jaboti, no Norte Pioneiro, o Dia das Crianças foi celebrado de uma maneira um tanto quanto diferente. Enquanto outras cidades organizaram gincanas, repletas de atividades recreativas e distribuição de doces e moradores saíram pelas ruas distribuindo brinquedos, a prefeitura de Jaboti, através do Departamento de Esportes, realizou uma competição que envolveu desde crianças mais novas até adolescentes, reunindo mais de 160 participantes.

Com uma programação que garantiu diversão e competitividade para a criançada, a prefeitura realizou o Festival de Futebol Dia das Crianças no Complexo Esportivo Samambaia. O evento aconteceu no último sábado (11), com competições preparadas para receber atletas de diferentes idades. Em cada categoria, os finalistas foram premiados com medalhas, que animaram ainda mais o dia.

As competições começaram logo pela manhã. Às 08h00, começaram as primeiras disputas, entre atletas das categorias sub-14 e sub-17 do masculino. Depois destas categorias, foram realizadas as disputas das categorias sub-14 e sub-17 do feminino, garantindo que todos participassem do evento.

Para a criançada, a diversão começou mesmo depois das disputas dos mais velhos. A partir das 09h30, começaram as disputas da categoria de 10 anos e, às 10h00, começou a competição entre os atletas da categoria de 12 anos. Independentemente da idade, todos os atletas que participaram mostraram talento no campo, e buscaram o melhor desempenho para as equipes.

Pedro Daniel, que é Diretor do Departamento de Esportes do município e acompanha de perto o desenvolvimento dos futuros atletas jabotienses, destacou que a programação foi um sucesso, e conseguiu atrair a atenção de todos, desde as crianças mais novas até os adolescentes mais velhos, além de envolver moradores que assistiram e acompanharam as disputas.

Em entrevista com a reportagem da Folha, Pedro contou sobre a animação da criançada, que mesmo depois do fim do Festival, continuaram agitados – e querendo mais. “Eles gostaram muito do dia. Teve alguns que ficaram com as medalhas no pescoço até o fim do dia, e ainda pediam para jogar mais partidas depois que acabou. Foi muito divertido”, contou Pedro.

Além do Festival, a prefeitura também organizou uma tarde repleta de brincadeiras e atividades recreativas para atrair a atenção da criançada. Com músicas, guloseimas e sorrisos espalhados pela cidade, o Dia das Crianças em Jaboti ficou marcado para os pequenos.