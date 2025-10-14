12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Professor é espancado com barra de ferro em frente à escola; aluna o acusou de importunação sexual

Caso aconteceu em Ponta Grossa na tarde desta segunda-feira (13), e o educador sofreu diversas lesões, especialmente no rosto; caso será investigado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM DCMAIS
14/10/2025 às 09h19
Professor é espancado com barra de ferro em frente à escola; aluna o acusou de importunação sexual
Aluna que acusou o professor de importunação sexual prestou depoimento na 13ª SDP. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

Um professor foi espancado em frente a uma escola da rede estadual de Ponta Grossa, na tarde desta segunda-feira (13). O caso aconteceu enquanto ele conversava com colegas da mesma instituição, logo após o almoço, por volta de 12h30.

O educador foi atingido por vários golpes com uma barra de ferro. Segundo informações da Polícia Militar, ele sofreu lesões, especialmente no rosto. O SAMU foi acionado, fez os primeiros socorros e o encaminhou à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Santana.

A agressão teria sido ordenada por uma aluna e executada por seu namorado e outro rapaz. Segundo testemunhas, a adolescente estava junto no momento do crime.

Importunação sexual

A estudante apontada como mandante disse que a agressão foi uma retaliação a um suposto episódio de importunação sexual. A adolescente teria contado ao namorado que outra estudante do colégio teria sido vítima de importunação praticada supostamente pelo professor agredido.

A aluna e a mãe dela foram levadas à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para prestar depoimento; o celular da adolescente foi apreendido. Os dois rapazes apontados como executores das agressões não foram localizados.

Nota da Secretaria de Educação

O Núcleo de Educação de Ponta Grossa enviou uma nota ao Diário dos Campos sobre o caso e ressalta que as agressões ocorreram fora dos muros da escola. “A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que, nesta segunda-feira (13), ocorreu um episódio de violência nas proximidades da Escola Estadual Francisco Pires Machado, em Ponta Grossa. O caso envolveu um professor da instituição, que foi agredido fora do ambiente escolar durante o horário de almoço”.

Ainda segundo o comunicado, “o docente recebeu atendimento imediato de socorristas e da Polícia Militar do Paraná, sendo encaminhado ao hospital e já tendo recebido alta”. “A Seed-PR lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade ao professor agredido”, finaliza a nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/G1 Notícias.
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Mais uma criança morre vítima de picada de escorpião no Norte Pioneiro

Vítima tinha 12 anos e caso foi registrado em Cambará onde um menino de três anos também morreu vítima de escorpião em julho deste ano

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 5 horas

Homem morre após ser atropelado por carro e caminhão

Situação foi registrada durante o fim de semana na rodovia PR151 em Sengés

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 7 horas

Caminhonete capota e deixa cinco feridos em rodovia da região

Acidente aconteceu na rodovia BR-369 no trecho entre Andirá e Cambará

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 7 horas

Polícia prende suspeitos após assalto com reféns no Norte Pioneiro

Criminosos invadiram a conveniência de um posto de combustíveis em Santo Antônio da Platina

 Motorista e passageiros ficaram feridos. Foto: Divulgação
ACIDENTE NA RODOVIA Há 1 dia

Cinco pessoas ficam feridas após caminhonete capotar em Andirá

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (12), após o motorista perder o controle da direção

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados