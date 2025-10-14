Professor é espancado com barra de ferro em frente à escola; aluna o acusou de importunação sexual

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

Um professor foi espancado em frente a uma escola da rede estadual de Ponta Grossa, na tarde desta segunda-feira (13). O caso aconteceu enquanto ele conversava com colegas da mesma instituição, logo após o almoço, por volta de 12h30.

O educador foi atingido por vários golpes com uma barra de ferro. Segundo informações da Polícia Militar, ele sofreu lesões, especialmente no rosto. O SAMU foi acionado, fez os primeiros socorros e o encaminhou à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Santana.

A agressão teria sido ordenada por uma aluna e executada por seu namorado e outro rapaz. Segundo testemunhas, a adolescente estava junto no momento do crime.

Importunação sexual

A estudante apontada como mandante disse que a agressão foi uma retaliação a um suposto episódio de importunação sexual. A adolescente teria contado ao namorado que outra estudante do colégio teria sido vítima de importunação praticada supostamente pelo professor agredido.

A aluna e a mãe dela foram levadas à 13ª Subdivisão Policial (SDP) para prestar depoimento; o celular da adolescente foi apreendido. Os dois rapazes apontados como executores das agressões não foram localizados.

Nota da Secretaria de Educação

O Núcleo de Educação de Ponta Grossa enviou uma nota ao Diário dos Campos sobre o caso e ressalta que as agressões ocorreram fora dos muros da escola. “A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que, nesta segunda-feira (13), ocorreu um episódio de violência nas proximidades da Escola Estadual Francisco Pires Machado, em Ponta Grossa. O caso envolveu um professor da instituição, que foi agredido fora do ambiente escolar durante o horário de almoço”.

Ainda segundo o comunicado, “o docente recebeu atendimento imediato de socorristas e da Polícia Militar do Paraná, sendo encaminhado ao hospital e já tendo recebido alta”. “A Seed-PR lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade ao professor agredido”, finaliza a nota.