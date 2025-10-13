Homem é brutalmente assassinado ao defender amiga de agressões em Ribeirão Claro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - Um homem foi brutalmente assassinado ao tentar defender uma amiga que estava sendo agredida e ameaçada pelo companheiro em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. O caso foi atendido pela Polícia Militar na madrugada do último sábado (11), que prendeu o acusado momentos depois do crime.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada após denúncias de que um homem teria sido visto agredindo uma mulher e correndo atrás deles com uma faca e uma tesoura. Rapidamente, os policiais foram até o local indicado, uma estrada rural próxima ao bairro Sombreiro.

Momentos depois de chegarem no local, uma mulher apareceu pedindo ajuda, dizendo que o homem que foi visto com a faca e a tesoura é seu convivente, e que estaria a ameaçando constantemente, exigindo dinheiro para o consumo de drogas. Com medo de novas agressões, a mulher contou que pediu a ajuda de familiares, e também de um amigo – que foi busca-la no local, quando o agressor chegou em atitude violenta.

Quando o amigo da mulher chegou no local, o homem já havia danificado um veículo e diversos objetos dentro da residência. Ao nota-lo, o agressor pegou uma faca e uma tesoura e começou a ataca-lo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Frente aos fatos, os policiais iniciaram buscas na região. Em pouco tempo, eles localizaram o suspeito empurrando uma motocicleta em uma estrada próxima, e com ele, a tesoura utilizada para matar o homem. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado para garantir a segurança da equipe e de outros envolvidos.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos cabíveis. A mulher do suspeito e familiares das vítimas foram encaminhados para atendimento médico, sendo que uma delas entrou em estado de choque e precisou ser hospitalizada.

Como no local havia duas crianças, o Conselho Tutelar também foi acionado para prestar o devido amparo. O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, após passar por exame médico de praxe, e permanece à disposição da Justiça.