Publicidade
CAPAL COOP

Motorista foge de acidente que deixou dois feridos no Norte Pioneiro

Situação foi registrada na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Ribeirão Claro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/05/2026 às 09h31
Motorista foge de acidente que deixou dois feridos no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO CLARO - Duas pessoas ficaram feridas vítimas de acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (23). A situação foi registrada na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Um dos motoristas envolvidos fugiu do local.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um veículo Chevrolet Meriva e um Chevrolet Cruze.

Conforme os dados colhidos no local, o condutor da Meriva seguia pela rodovia no sentido Ribeirão Claro quando, na altura do km 10, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com o Cruze que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista e a passageira do Cruze tiveram ferimentos, inclusive, com suspeita de fraturas. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da Meriva fugiu do local e abandonou o veículo antes da chegada da polícia.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
INTERNACIONAL Há 2 meses

Turismo do Norte Pioneiro é destaque em revista na Alemanha

Belezas naturais da região de Ribeirão Claro estão entre os principais destinos para os turistas estrangeiros no Paraná

 Foto: Reprodução/Tribuna do Vale
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Homem tenta atravessar represa nadando e morre no Norte Pioneiro

Situação foi registrada na tarde do domingo no município de Ribeirão Claro

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Homem morde o rosto da esposa e tenta matar mulher com uma faca

Crime foi registrado no município de Ribeirão Claro após uma discussão envolvendo o carro do casal

 Foto: Divulgação/AEN.
INVESTIMENTOS Há 3 meses

Governo libera recursos do “Asfalto Novo, Vida Nova” para município do Norte Pioneiro

Ribeirão Claro vai receber parte dos R$ 70,6 milhões liberados para 13 municípios paranaense em nova etapa do programa

 O trabalho técnico começou em 2022, com visitas a municípios considerados estratégicos, como Ibaiti, Carlópolis, Joaquim Távora, Guapirama, Santo Antônio da Platina e Bandeirantes. Foto Marcos Almeida
TURISMO REGIONAL Há 3 meses

Georrota do Norte Pioneiro: a história natural da região é surpreendente

A iniciativa coloca o Norte Pioneiro em posição estratégica no cenário do geoturismo brasileiro.

Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 13 de maio de 1908. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, leite, milho e geleias. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão Claro oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3461 - 26-05-2026 Há 3 horas

ED 3461 - 26-05-2026
ESPORTES Há 5 horas

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Suspeito de esfaquear motoboy em Siqueira Campos é preso pela Polícia Civil
UMA DÉCADA NO TOPO Há 5 horas

Do antigo “Ramal da Fome” à potência do agro: Norte Pioneiro domina produções no Paraná há mais de uma década
MEIO AMBIENTE Há 9 horas

Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados