Motorista foge de acidente que deixou dois feridos no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra
RIBEIRÃO CLARO - Duas pessoas ficaram feridas vítimas de acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (23). A situação foi registrada na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Um dos motoristas envolvidos fugiu do local.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um veículo Chevrolet Meriva e um Chevrolet Cruze.
Conforme os dados colhidos no local, o condutor da Meriva seguia pela rodovia no sentido Ribeirão Claro quando, na altura do km 10, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com o Cruze que seguia no sentido contrário.
Com o impacto, o motorista e a passageira do Cruze tiveram ferimentos, inclusive, com suspeita de fraturas. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da Meriva fugiu do local e abandonou o veículo antes da chegada da polícia.
Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.