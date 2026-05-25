Motorista foge de acidente que deixou dois feridos no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO CLARO - Duas pessoas ficaram feridas vítimas de acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (23). A situação foi registrada na rodovia PR151 no trecho que passa pelo município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Um dos motoristas envolvidos fugiu do local.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um veículo Chevrolet Meriva e um Chevrolet Cruze.

Conforme os dados colhidos no local, o condutor da Meriva seguia pela rodovia no sentido Ribeirão Claro quando, na altura do km 10, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com o Cruze que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista e a passageira do Cruze tiveram ferimentos, inclusive, com suspeita de fraturas. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da Meriva fugiu do local e abandonou o veículo antes da chegada da polícia.

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Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.