Perseguição revela esquema de tráfico para São Paulo e arsenal escondido no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - Uma perseguição terminou em uma grande operação contra o tráfico interestadual. Depois de notarem um motociclista em atividade suspeita, equipes da ROTAM descobriram uma grande operação de tráfico de drogas que saia de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, para a cidade de Chavantes, no estado de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da ROTAM realização a Operação Divisa, voltada à fiscalização de trânsito, em frente ao posto da ADAPAR, em Ribeirão Claro, que faz divisa com Chavantes, cidade paulista. Durante a fiscalização, por volta das 21h, um motociclista chamou a atenção dos policiais: ao notar a presença dos oficiais na rodovia, o motociclista realizou uma manobra brusca de retorno, e iniciou fuga em alta velocidade.

Imediatamente, as equipes iniciaram a perseguição, mas o motociclista não acatou as ordens de parada. A perseguição durou cerca de um quilômetro, até que as equipes conseguiram força-lo a parar. O motociclista ainda tentou resistir à abordagem, mas foi imobilizado pelos policiais.

Na busca pessoal, os policiais encontraram, dentro de uma pochete, 502 gramas de cocaína. Ao verificar a motocicleta, uma Honda/Titan preta, a equipe descobriu que os sinais estavam adulterados, e que a placa era incompatível.

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Questionado sobre as drogas, o homem afirmou que entregaria na cidade de Chavantes, a mando de outro indivíduo. As equipes se deslocaram até o local indicado, onde encontraram mais pessoas e continuaram as buscas.

No local, apreenderam diversas porções de drogas, munições de diversos calibres, uma espingarda calibre .12, dinheiro em espécie e diversos objetos de origem suspeita, como ferramentas, e outros utilizados para o tráfico. Os envolvidos assumiram posse dos ilícitos e receberam voz de prisão. A Polícia Militar não informou quantas pessoas foram presas durante a ação.