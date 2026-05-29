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Perseguição revela esquema de tráfico para São Paulo e arsenal escondido no Norte Pioneiro

Operação da ROTAM começou com a fuga de um motociclista suspeito e terminou com prisões, apreensão de drogas, munições e veículos adulterados em Ribeirão Claro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/05/2026 às 09h34
Perseguição revela esquema de tráfico para São Paulo e arsenal escondido no Norte Pioneiro
Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - Uma perseguição terminou em uma grande operação contra o tráfico interestadual. Depois de notarem um motociclista em atividade suspeita, equipes da ROTAM descobriram uma grande operação de tráfico de drogas que saia de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, para a cidade de Chavantes, no estado de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da ROTAM realização a Operação Divisa, voltada à fiscalização de trânsito, em frente ao posto da ADAPAR, em Ribeirão Claro, que faz divisa com Chavantes, cidade paulista. Durante a fiscalização, por volta das 21h, um motociclista chamou a atenção dos policiais: ao notar a presença dos oficiais na rodovia, o motociclista realizou uma manobra brusca de retorno, e iniciou fuga em alta velocidade.

Imediatamente, as equipes iniciaram a perseguição, mas o motociclista não acatou as ordens de parada. A perseguição durou cerca de um quilômetro, até que as equipes conseguiram força-lo a parar. O motociclista ainda tentou resistir à abordagem, mas foi imobilizado pelos policiais.

Na busca pessoal, os policiais encontraram, dentro de uma pochete, 502 gramas de cocaína. Ao verificar a motocicleta, uma Honda/Titan preta, a equipe descobriu que os sinais estavam adulterados, e que a placa era incompatível.

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Questionado sobre as drogas, o homem afirmou que entregaria na cidade de Chavantes, a mando de outro indivíduo. As equipes se deslocaram até o local indicado, onde encontraram mais pessoas e continuaram as buscas.

No local, apreenderam diversas porções de drogas, munições de diversos calibres, uma espingarda calibre .12, dinheiro em espécie e diversos objetos de origem suspeita, como ferramentas, e outros utilizados para o tráfico. Os envolvidos assumiram posse dos ilícitos e receberam voz de prisão. A Polícia Militar não informou quantas pessoas foram presas durante a ação.

Foto: Divulgação.
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Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 13 de maio de 1908. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, leite, milho e geleias. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão Claro oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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