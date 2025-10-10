Ex-vereador que atuava como professor é preso acusado de estuprar crianças no Paraná

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

O ex-vereador e professor Hélio de Mello, de 55 anos, foi preso nesta quinta-feira (9) após se apresentar à Polícia Civil em Guarapuava, na região central do Paraná. Ele estava foragido e foi encaminhado à Penitenciária de Guarapuava. Segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), Mello foi denunciado por seis tipos de crimes sexuais cometidos contra pelo menos 12 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, alunos da escola estadual da zona rural de Irati onde lecionava.

A denúncia lista 28 atos criminosos praticados desde 2017. Entre os crimes estão estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio sexual majorado, favorecimento da prostituição de menores, satisfação de lascívia com presença de criança ou adolescente e produção de pornografia infantil.

As investigações começaram após uma denúncia anônima ao Disque 100 e contaram com o apoio do Conselho Tutelar, que realizou escutas especializadas de adolescentes da escola. Segundo a polícia, depoimentos de vítimas, ex-alunos e funcionários revelaram desde toques e mensagens indevidas até envio e pedido de fotos íntimas em troca de dinheiro ou outras vantagens.

O advogado de defesa, Ricardo Mathias Lamers, afirmou que Hélio sempre esteve à disposição das autoridades e que se apresentou espontaneamente ao tomar conhecimento do mandado de prisão.

Em 31 de agosto, a Justiça determinou o afastamento de Mello do cargo de professor, proibindo seu acesso à escola e qualquer contato com alunos, além de suspender temporariamente sua função pública.

No dia seguinte, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão em sua residência, e poucas horas depois ele pediu licença remunerada de 90 dias do cargo de vereador, alegando motivos de saúde. Na época, Hélio presidia a Câmara Municipal de Irati.

Com o avanço das denúncias, três pedidos de cassação foram apresentados ao Legislativo, mas antes que o processo se concluísse, ele renunciou ao cargo em 9 de setembro.

O MP-PR também denunciou uma irmã de Hélio, que atuava como diretora da escola, pelos crimes de prevaricação e omissão diante de casos de assédio e exploração sexual de adolescentes. Segundo a Secretaria de Educação do Paraná, a mulher havia solicitado aposentadoria em julho, com efeito a partir de 1º de setembro.

Hélio de Mello foi vereador de Irati por 20 anos, eleito pela primeira vez em 2005 e reeleito em todas as legislaturas seguintes. Em 2025, exercia seu sexto mandato e presidia a Câmara. Após sua renúncia, o suplente João Leuch Sobrinho (PL) assumiu a vaga, e Selmo de Lima Vieira (PODE), que era vice-presidente, tornou-se o novo presidente do Legislativo municipal.

O Portal da Transparência aponta que ele era servidor do Estado desde 2003, atuando como professor de Educação Física na escola da zona rural. O caso segue sob investigação do Ministério Público e da Polícia Civil.