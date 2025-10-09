Corpo de Bombeiros celebra 113 anos de história com atividades especiais no Norte Pioneiro

Programação uniu moradores de todas as idades, em um clima de festividade e honra aos heróis. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Esta quarta-feira (8) foi de celebração em todo o Paraná. O Corpo de Bombeiros Militares do Estado completou 113 anos de dedicação, coragem e histórias marcadas pelo salvamento de vidas. No Norte Pioneiro, a data foi lembrada com uma série de atividades especiais, que mostraram de perto à população um pouco da rotina e do trabalho desses verdadeiros heróis do dia a dia.

Na região, as celebrações aconteceram em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, onde estão localizados dois pelotões do CBM. Durante a tarde, os moradores participaram de diversas atividades, com uma programação que envolveu desde as crianças mais pequenas até pessoas de mais idade de cada uma destas cidades.

Em Santo Antônio da Platina, as atividades foram realizadas na Praça Frei Francisco, em frente à Igreja da Matriz. O local foi modificado para receber algumas atrações, como exposições de materiais utilizados pelos bombeiros em suas ações, demonstrações de busca terrestre com a cachorra Arya e uma Falsa Baiana – circuito de cordas usado para transpor rios, penhascos ou outras dificuldades -, que garantiram uma simulação aos moradores.

Já na cidade de Jacarezinho, as atividades aconteceram na Praça Rui Barbosa, onde foram apresentadas as mesmas atrações e os bombeiros levaram uma ambulância para atendimentos de rotina, como medir a pressão dos moradores.

Em entrevista com a reportagem da Folha, o Comandante do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho, 2º Tenenete Arthur Moreira Borges, destacou a importância da data, e demonstrou o sentimento de missão cumprida com os atendimentos na região.

“É uma data marcante, muito importante para nós. São 113 anos da história de uma instituição que tem por missão salvar vidas, e com certeza muitas foram salvas por nosso trabalho, o que nos dá uma sensação de missão cumprida”, disse.

Ainda em entrevista, ele enfatizou o sentimento de ser reconhecido pelos moradores. “Ficamos felizes quando saímos na rua, e sentimos o afeto dos moradores, quando as pessoas vêm ao quartel para nos parabenizar”, destacou o Tenente.

Junto de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, Ibaiti também conta com um pelotão. Na cidade as atividades de celebração acontecerão neste sábado (11), entre as 13h e 16h, com Falsa Baiana, exposição de viaturas, materiais e equipamentos e também uma prova de fardamento.

Os 113 anos do Corpo de Bombeiros representa uma marca importante, de uma organização que ajuda a salvar centenas de vidas.