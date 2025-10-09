Homem fica com medo da esposa e chama a polícia após gastar R$ 3 mil na “Zona”

Redação - Folha Extra

CASCAVEL - Uma situação inusitada virou caso de polícia na madrugada desta quarta-feira (08) na cidade de Cascavel, interior do Paraná. Um homem chamou a polícia após a esposa descobrir que ele havia gastado R$ 3 mil em um prostíbulo, mas acabou preso após ser acusado de agressão contra a mulher.

De acordo com as informações divulgadas pela CGN, os policiais receberam uma solicitação de um homem informando que estava sendo ameaçado por sua esposa e estava trancado no banheiro para não ser agredido. Diante do chamado, a equipe foi até o bairro Coqueiral para averiguar a situação.

No local, a história tomou um novo rumo após a mulher relatar a equipe que, na verdade, o casal havia tido uma discussão após ela descobrir que o marido havia gastado R$ 3 mil em um prostíbulo e, durante a briga, ela acabou sendo agredida pelo homem.

Frente aos fatos, a então vítima se tornou suspeito e acabou sendo preso. Na sequência, foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.