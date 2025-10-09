Mais de 80% dos trabalhadores da região precisam de menos de 30 minutos para chegar ao trabalho

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

A cada três trabalhadores brasileiros, dois levam até meia hora para chegar ao trabalho – 67% dos trabalhadores. Isso, segundo dados do Censo 2022 divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná, os números também batem, mostrando que mais de 80% dos trabalhadores da região conseguem chegar ao trabalho em até meia hora.

Os dados do IBGE também mostram dados de outras contagens: em todo o Brasil, 14,5 milhões de trabalhadores (20%), gastam entre 30 minutos e uma hora para chegar ao trabalho, enquanto 7,4 milhões (10%), levam de uma hora a duas. Outros 1,3 milhão (1%), levam mais de duas horas. Os números são semelhantes ao Censo 2010.

Entre cidades destas regiões, em Jaguariaíva é o lugar onde os trabalhadores mais demoram para chegar ao serviço. Apenas 55% leva até meia hora para chegar ao trabalho, enquanto outros 45% levam mais que isso, sendo que alguns levam até quatro horas. Embora 55% seja mais da metade, é um número baixo, em relação às outras cidades.

Na cidade de Carlópolis, por exemplo, 92% dos trabalhadores levam até meia hora para chegar ao serviço, enquanto apenas 8% leva até duas horas. Em Siqueira Campos, 91% também leva até meia hora, enquanto os outros 9% leva apenas até duas horas. Por conta do tamanho das cidades, são poucos os trabalhadores que precisam de mais de duas horas para chegar ao serviço.

Em Cornélio Procópio, a porcentagem é semelhante: 90% dos trabalhadores levam até meia hora para chegar ao trabalho, enquanto 9% leva até uma hora e apenas 1% precisa de até duas horas. Na cidade de Bandeirantes, 88% dos trabalhadores leva menos de meia hora para chegar ao serviço, enquanto em Arapoti, 87% precisa do mesmo tempo.

Já na cidade de Santo Antônio da Platina, a porcentagem de trabalhadores que precisa de meia hora para chegar ao serviço é de 86%, sendo que, do restante, 11% precisa de até uma hora. Em Wenceslau Braz, 83% precisa deste mesmo tempo, sendo que 34% precisa de no máximo 15 minutos para chegar até o trabalho. Em Ibaiti, a porcentagem é igual, mas 37% precisa de apenas 15 minutos.

Em Jacarezinho, são 81% dos trabalhadores que chegam ao serviço em meia hora, enquanto na cidade de Sengés, 74% deles precisam deste mesmo tempo. O tempo que cada trabalhador leva para chegar em seu trabalho, em todas as cidades, pode ser encontrado AQUI.