Motoristas sobrevivem por milagre a acidente que deixou carretas destruídas em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Dois motoristas sobreviveram por milagre a um acidente que deixou duas carretas destruídas em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (8), na PR-092, e, apesar dos danos materiais, ninguém saiu ferido. Rodovia segue parcialmente interditada para remoção dos veículos e da carga espalhada.

A reportagem da Folha apurou com exclusividade o caso. No local, Pedro, de 62 anos, contou como tudo aconteceu. “Eu estava vindo de Arapoti. Uma carreta atravessou o trevo e essa outra veio junto, mas não deu tempo de frear”, contou à Folha.

Ele estava dirigindo uma Scania azul, com placas de Andirá, carregada de MDF. Pedro saiu de Araucária com a carga e iria descarregar na cidade de Andirá, quando colidiu com a outra carreta. Ele ficou alguns segundos sem entender, mas saiu ileso do acidente.

“Fiquei uns 10 segundos meio que inconsciente, depois que fui entender o que tinha acontecido. Meu pé ficou preso no acelerador, e fiquei preso pelo cinto também. Só depois de um tempo que consegui colocar a cabeça no lugar e descer para ver”, disse o motorista.

O motorista da outra carreta, Juan Alberto, de 32 anos, também conversou com a reportagem. Ele contou que não conhece a rodovia, e que não viu a carreta vindo quando saiu do Contorno para acessar o trevo. “Eu não o vi vindo. Quando vi, já tinha batido”, contou em entrevista.

Juan dirigia uma Scania branca, carregada com salgadinhos e paçoquinhas. Ele estava levando a mercadoria para o Chile.

RODOVIA INTERDITADA

A EPR Litoral Pioneiro está no local prestando apoio aos motoristas, especialmente a Pedro, que teve a carga de MDFs espalhada na rodovia. A concessionária está trabalhando para auxiliar na remoção dos veículos e na orientação dos motoristas que passam pela rodovia.

O trecho principal está completamente interditado, e o acesso está sendo feito pelo trevo. Segundo apurações, não há previsão de liberação da pista até o momento.