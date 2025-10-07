12°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Acidente envolvendo quatro carros e um caminhão mata casal que estava em carroça

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (6), na PR-151, e foi filmado por uma câmera de segurança. Motorista de um dos carros foi preso por embriaguez ao volante.

Por: DAVI MARTINS Fonte: G1
07/10/2025 às 18h46
Acidente envolvendo quatro carros e um caminhão mata casal que estava em carroça
Acidente aconteceu na PR-151 — Foto: Polícia Rodoviária Estadual

Um homem de 59 anos e uma mulher de 54 morreram na noite de segunda-feira (6) em um acidente na PR-151 em Castro, nos Campos Gerais do Paraná.

Eles estavam em uma carroça que foi atingida por um carro. Momentos depois, mais três carros e um caminhão se envolveram na batida.

O acidente foi filmado por uma câmera de segurança. As imagens foram pausadas pelo g1 porque são fortes.

O casal e o cavalo que puxava a carroça morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), mais ninguém se feriu e o motorista de um dos carros foi preso por embriaguez ao volante.

O acidente aconteceu por volta das 18h50, no km 286 da rodovia, que liga Castro a Piraí do Sul.

A pista sentido norte ficou totalmente interditada por cerca de três horas e meia. De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, a liberação aconteceu por volta das 23h15.

A PRE não informou se a carroça estava transitando na pista da PR-151 quando foi atingida pelos veículos. As causas do acidente serão investigadas.

Veja, abaixo, as informações repassadas pela PRE sobre os envolvidos no acidente:

  • na carroça, estavam um homem de 59 anos e uma mulher de 54, que morreram no local;
  • o motorista do primeiro carro envolvido era um idoso de 63 anos, que não se feriu;
  • o motorista do segundo carro era um homem de 48 anos, que não se feriu;
  • o motorista do terceiro carro eram um homem de 48 anos, que não se feriu;
  • o motorista do quarto carro era um idoso de 68 anos, que não se feriu;
  • o caminhoneiro era um homem de 42 anos, que não se feriu.

A polícia afirma que fez o teste do bafômetro em todos os motoristas e somente o do terceiro carro apresentou alteração, resultando em 0,60 miligramas de álcool por litro de sangue.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) indica que a margem permitida no teste do bafômetro é até 0,04 mg/l. Resultados de 0,05 mg/l a 0,33 mg/l configuram infração gravíssima e iguais ou superiores a 0,34 mg/l caracterizam crime de trânsito.

