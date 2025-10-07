12°C 19°C
NRE de Wenceslau Braz abre matrículas para cursos profissionalizantes em seis cidades da região

Prazo para matrículas e rematrículas expira no dia 15; confira quais os cursos ofertados em cada escola

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/10/2025 às 17h20
Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, em Wenceslau Braz. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A temporada de matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino já começou no Paraná. No Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, as matrículas para a Educação Profissionalizante já estão abertas, e contam com cursos na área da pedagogia, tecnologia, agropecuária e diversas outras.

Tanto as matrículas, quanto as rematrículas, estão abertas desde a última quarta-feira (01) nas escolas, e tem prazo máximo até o dia 15 deste mês. As oportunidades profissionalizantes estão abertas nas cidades de Arapoti, Jaguariaíva, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz – do NRE de Wenceslau Braz.

Em cada uma das cidades, as oportunidades podem variar, todas voltadas para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Em Arapoti, o Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), tem vagas para os cursos de Técnico em Segurança do Trabalho (Subsequente), Técnico em Papel e Celulose (Subsequente) e Técnico Agrícola/Agropecuária.

Já o Colégio Estadual Rui Barbosa, também de Arapoti, tem vagas para Formação de Docentes e Prática de Estágio e Técnico em Administração. Em Santana do Itararé, o Colégio Estadual do Campo Humberto de Alencar Castelo Branco tem vagas para o curso de Técnico em Administração, assim como no Colégio Estadual Maria Isabel Guimarães E.M.P, de São José da Boa Vista.

Na cidade de Jaguariaíva, cinco escolas ofertam cursos profissionalizantes. No CCM Anita Canet, estão abertas vagas para Técnico em Eletromecânica, um curso ofertado em parceria com o Senai. No Colégio Estadual Nilo Peçanha, há vagas para Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Mecânica.

Já no CCM Olavo Bilac, estão abertas vagas para o curso de Técnico em Eletrotécnica. No Colégio Estadual Padre José de Anchieta, há vagas para Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, enquanto no Colégio Estadual Rodrigues Alves há vagas para Formação de Docentes e Prática de Estágio e Técnico de Administração.

Em Sengés, o Colégio Estadual Anita Grandi Salmon possui vagas para o curso de Técnico em Administração, enquanto o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva possui vagas para Formação de Docentes e Prática de Estágio.

Na cidade de Wenceslau Braz, os cursos profissionalizantes são ofertados no Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, onde há vagas para Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Formação de Docentes e Prática de Formação.

Para os alunos que saem do Ensino Fundamental II, ou seja, do 9ª ano, e vão entrar no Ensino Médico na Educação Profissionalizante, o responsável deverá se inscrever no processo classificatório via Área do Aluno, disponível no site www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.

O processo de inscrição exige documentos pessoais como Certidão de Nascimento, RG e CPF, além do Histórico Escolar. O prazo também é o mesmo para alunos que já estão nestes cursos e farão a rematrícula.

