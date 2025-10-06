Após calor recorde, semana começa com alerta de frio e chuvas para região

Redação - Folha Extra

PARANÁ - As regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais estão em alerta para queda brusca nas temperaturas a partir desta terça-feira (07). Além disso, também há previsão de chuvas após um fim de semana de calor intenso.

O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) passa a valer a partir das 06h00 desta terça-feira. Conforme os dados divulgados pelo instituto, há previsão de que as temperaturas possam mais do que 5°C durante o dia. O fenômeno ocorre devido a uma frente fria que se aproxima da região Sul do país e coloca fim ao calor intenso registrado durante o final de semana.

Na região do Norte Pioneiro, por exemplo, o Simepar registrou recorde de temperatura neste domingo (05). Em Joaquim Távora, a temperatura chegou a 36,6°C, seguido por Santo Antônio da Platina os termômetros marcaram 36°C e Japira onde o calor chegou a casa dos 34,3°C.

Com a chegada da frente fria, o cenário muda drasticamente. Em Wenceslau Braz, por exemplo, a segunda-feira (06) teve registros de mínima de 19°C e máxima de 33°C, cenário que pode deve mudar na terça-feira com previsão de mínima de 14° e máxima de 22°C. Além disso, há ainda 59% de chover no município.

Já na região dos Campos Gerais, a queda na temperatura também promete ser brusca. Conforme o site Clima Tempo, nesta segunda-feira os termômetros ficaram entre os 19°C de mínima e 29°C de máxima. Já nesta terça-feira, as temperaturas devem ficar entre 11° de mínima e 20° de máxima. A probabilidade de chuvas é de 79% a partir da noite da terça-feira.

Além das mudanças na temperatura, a Inmet também emitiu um alerta laranja para região em relação ao risco de ventos fortes com perigos potenciais. De acordo com a previsão, as rajadas podem passar dos 60 km/h. A orientação é para que a população redobre os cuidados e, em caso de ventanias, não se abrigue próximo a arvores ou estruturas metálicas.

O clima deve continuar instável ao menos até o final de semana tanto no Norte Pioneiro, quanto nos Campos Gerais. Conforme a previsão, as mínimas devem ficar na casa dos 11°C e as máximas não devem superar os 22°C. A chuva também deve figurar até sexta-feira (10), mas não deve ser concentrada apenas com pancadas espalhadas durante o dia e principalmente a noite.