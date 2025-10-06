19°C 33°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Após calor recorde, semana começa com alerta de frio e chuvas para região

Mínimas podem ter até cinco graus de queda brusca além de chuvas no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
06/10/2025 às 15h52
Após calor recorde, semana começa com alerta de frio e chuvas para região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

PARANÁ - As regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais estão em alerta para queda brusca nas temperaturas a partir desta terça-feira (07). Além disso, também há previsão de chuvas após um fim de semana de calor intenso.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) passa a valer a partir das 06h00 desta terça-feira. Conforme os dados divulgados pelo instituto, há previsão de que as temperaturas possam mais do que 5°C durante o dia. O fenômeno ocorre devido a uma frente fria que se aproxima da região Sul do país e coloca fim ao calor intenso registrado durante o final de semana.

Na região do Norte Pioneiro, por exemplo, o Simepar registrou recorde de temperatura neste domingo (05). Em Joaquim Távora, a temperatura chegou a 36,6°C, seguido por Santo Antônio da Platina os termômetros marcaram 36°C e Japira onde o calor chegou a casa dos 34,3°C.

Com a chegada da frente fria, o cenário muda drasticamente. Em Wenceslau Braz, por exemplo, a segunda-feira (06) teve registros de mínima de 19°C e máxima de 33°C, cenário que pode deve mudar na terça-feira com previsão de mínima de 14° e máxima de 22°C. Além disso, há ainda 59% de chover no município.

Já na região dos Campos Gerais, a queda na temperatura também promete ser brusca. Conforme o site Clima Tempo, nesta segunda-feira os termômetros ficaram entre os 19°C de mínima e 29°C de máxima. Já nesta terça-feira, as temperaturas devem ficar entre 11° de mínima e 20° de máxima. A probabilidade de chuvas é de 79% a partir da noite da terça-feira.

Além das mudanças na temperatura, a Inmet também emitiu um alerta laranja para região em relação ao risco de ventos fortes com perigos potenciais. De acordo com a previsão, as rajadas podem passar dos 60 km/h. A orientação é para que a população redobre os cuidados e, em caso de ventanias, não se abrigue próximo a arvores ou estruturas metálicas.

O clima deve continuar instável ao menos até o final de semana tanto no Norte Pioneiro, quanto nos Campos Gerais. Conforme a previsão, as mínimas devem ficar na casa dos 11°C e as máximas não devem superar os 22°C. A chuva também deve figurar até sexta-feira (10), mas não deve ser concentrada apenas com pancadas espalhadas durante o dia e principalmente a noite.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Carreta da Inovação chega a Jacarezinho com atividades de tecnologia e empreendedorismo

Atividades que começam nesta quarta-feira são oferecidas de forma gratuita e seguem até a sexta-feira

 Foto: Divulgação.
DIVERSÃO E ALEGRIA Há 7 horas

Arapoti inicia programação especial em comemoração ao Dia das Crianças

As ações foram realizadas na cidade e também no distrito de Calógeras e reuniram dezenas de famílias

 Foto: Divulgação.
MELHOR IDADE Há 7 horas

Semana do Idoso é marcada por atividades de convivência e bem-estar em Sengés

Iniciativa reuniu dezenas de idosos que participam dos programas sociais do município e contou com o apoio de profissionais e parceiros locais

 Investigações mostram indícios de que a marca brazense tenha sido fraudada por uma empresa goiana, que está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás. Foto: Reprodução/Redes Sociais
EM INVESTIGAÇÃO Há 4 dias

Delegado grava novo vídeo e diz que Café Capricho pode estar fora de esquema de adulteração em Goiás

Investigações mostram fortes indícios de que a marca tenha sido utilizada indevidamente por uma empresa de Goiânia, que está sendo investigada pelo crime

 Banda Capital Inicial Cover Brasil se apresentará em Tomazina no dia 11. Foto: Reprodução/Internet
SPRINGFEST Há 4 dias

Capital Inicial Cover se apresenta em Tomazina no próximo dia 11

Banda está entre as atrações principais do 37º Baile da Canoagem, festa tradicional da região que também contará com shows dos grupos Toa Toa, Samba e Micareta, e DJ Nunes

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados