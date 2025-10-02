Comboio de trailers e motorhomes chega em Salto do Itararé com histórias e atividades culturais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - No último sábado (27), o comboio do Circuito Caminhos do Paraná chegou na cidade de Salto do Itararé, onde encontrou logo de cara um clima de festa e alegria. Os caravanistas chegaram no último dia da festa de aniversário da cidade, e puderam desfrutar de momentos de diversão, lazer e acompanhar de perto a cultura da cidade.

Eles estão viajando pela região desde a quinta-feira (25), e já percorreram diversas cidades. Antes de Salto do Itararé, eles estiveram em Wenceslau Braz e Santana do Itararé, onde também levaram um pouco do turismo sobre rodas e visitaram as cidades, fomentando a economia e o turismo de cada uma.

No sábado, eles chegaram em Salto do Itararé, e puderam acompanhar as apresentações e festividades da cidade. Durante o dia, aconteceu o Festival de Bandas e Fanfarras do município, com a participação de 20 bandas e fanfarras dos estados do Paraná e São Paulo, proporcionando uma experiência diferente para os visitantes.

Durante o dia, aconteceu o Festival de Bandas e Fanfarras do município, com a participação de 20 bandas e fanfarras. Foto: Felipe Rodrigues

Os caravanistas ficaram na praça central, e disponibilizaram os trailers e motorhomes para que todos os moradores, visitantes que estavam na cidade por conta da festa e até mesmo os participantes das bandas pudessem ver de perto como é cada veículo, que funciona como uma casa para os viajantes.

Caravanistas receberam a visita de moradores e participantes das bandas, para conhecerem os trailers. Foto: Felipe Rodrigues

Na cidade eles ficaram até o anoitecer, participando de diversas atividades, conhecendo o comércio, a gastronomia e as belezas naturais que Salto do Itararé tem para oferecer. Em conversas, eles contaram aos moradores um pouco da vida na estrada, e a paixão por viajar e conhecer inúmeras cidades.

Uma das principais iniciativas dos caravanistas é falar sobre o meio ambiente, através de palestras educativas que orientam os moradores sobre práticas ambientais e também de sustentabilidade.

Eles ficarão no Norte Pioneiro até o próximo sábado (04), quando encerrarão o trajeto na cidade de Santo Antônio da Platina.