Onça Parda é resgatada no telhado de residência no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CONGONHINHAS - Uma onça-parda fêmea, com menos de um ano, está em tratamento no Hospital Veterinário da UniFil (HV-UniFil), em Londrina, após ser resgatada em uma propriedade rural de Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. O animal foi capturado na tarde de terça-feira (30) por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) de Cornélio Procópio, com apoio da médica-veterinária Daniela Martina, especialista em fauna silvestre e coordenadora do hospital.

De acordo com informações, a onça foi vista sobre o telhado de uma residência. O proprietário do sítio conseguiu contê-la em um espaço cercado depois de derrubá-la com o uso de um laço. A equipe do HV-UniFil foi acionada pelo veterinário Pedro Camargo, responsável pela área de fauna do IAT em Curitiba. O felino foi sedado com dardo tranquilizante e transportado em segurança para Londrina. O produtor rural relatou que o animal vinha atacando pequenos animais criados na propriedade.

Segundo a veterinária Daniela Martina, a onça chegou debilitada ao hospital, com ferimentos e em estado de magreza. “O animal estava magro, machucado e vai precisar de alguns dias para se recuperar”, afirmou. Os primeiros atendimentos incluíram administração de soro, antibióticos e anti-inflamatórios para estabilizar o quadro clínico.

O felino ainda será submetido a exames de imagem, como raio-X e ultrassom, além de análises laboratoriais que irão auxiliar na definição do tratamento. A expectativa é de que a recuperação leve cerca de uma semana. Durante esse período, a equipe do HV-UniFil acompanhará de forma intensiva a evolução do estado de saúde do animal.

Após a reabilitação, a soltura da onça-parda será avaliada pelo Instituto Água e Terra. O órgão ficará responsável por indicar um local seguro e adequado para a reintegração do animal ao habitat natural, garantindo condições apropriadas para sua sobrevivência e preservação.