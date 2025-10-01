Mulher vai parar no hospital após o irmão abrir sua cabeça com uma pratada

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - Uma mulher ficou ferida e foi levada ao hospital após ser atingida com um prato na cabeça. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (30) no município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe recebeu um chamado para comparecer ao hospital do município após uma mulher dar entrada com um ferimento na cabeça vítima de violência doméstica. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima esta passou a relatar que estava na casa da sua mãe, que fica situada a Vila Rural do município, quando seu irmão chegou na residência e, sem motivos aparentes, utilizou um prato para dar um golpe em sua cabeça, situação que acabou causando um corte profundo.

Frente aos fatos, os policiais foram até a residência da família onde outro irmão da vítima confirmou os fatos, mas o autor do crime não foi localizado. Com isso, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.