15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Entidades alertam para intoxicação após duas mortes causadas por bebidas adulteradas

Casos foram registrados em São Paulo devido a mistura de metanol em bebidas alcoólicas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Agência Brasil
29/09/2025 às 11h20
Entidades alertam para intoxicação após duas mortes causadas por bebidas adulteradas
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Da Redação - Agência Brasil

BRASIL - A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e a Associação Brasileira de Neuro-oftalmologia (ABNO) emitiram notas de alerta após casos de intoxicação por ingestão de bebidas adulteradas com metanol no estado de São Paulo. O episódio já resultou em nove pessoas intoxicadas e duas mortes nos últimos 25 dias.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Em comunicado, a Abrabe manifestou “profunda preocupação e solidariedade às vítimas e familiares” e destacou que atua no combate ao mercado ilegal de bebidas, além de orientar sobre o cumprimento das exigências técnicas e regulatórias do setor. A associação informou que, somente em 2025, mais de 160 mil produtos falsificados foram apreendidos em operações acompanhadas pela entidade, incluindo insumos e equipamentos utilizados na produção ilícita. A entidade reiterou ainda o compromisso com a proteção do consumidor e o fortalecimento do mercado legal e seguro.

Já a ABNO chamou a atenção para os graves riscos à saúde provocados pela ingestão de metanol, incluindo a possibilidade de neuropatia óptica, doença que pode causar perda irreversível da visão. De acordo com a associação, entre 12 e 24 horas após o consumo podem surgir sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, principalmente, visão turva súbita ou até mesmo cegueira.

A ABNO reforçou que o diagnóstico deve ser feito com base na história clínica do paciente, exames de sangue e de imagem. O tratamento precisa ser imediato e pode incluir o uso de antídotos, como etanol venoso, bicarbonato para correção da acidez sanguínea, vitaminas (ácido fólico ou folínico) e, nos casos mais graves, hemodiálise para eliminação do veneno.

Diante da gravidade da situação, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP) publicaram nota técnica com recomendações urgentes aos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas em São Paulo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estudante atacou a diretora com uma tesoura no início deste mês em Bela Vista do Paraíso. Foto: Divulgação
CORTE NO BENEFÍCIO Há 6 horas

Projeto pretende cortar Bolsa Família de alunos que desrespeitarem ou agredirem professores

Proposta busca garantir mais proteção para os professores, fazendo com que os pais acompanhem de perto a conduta dos filhos para não perder benefícios sociais

 Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

 Ratinho Junior, além de transformar o Paraná e colocá-lo na quarta economia nacional já age como presidenciável e conta com a máquina partidária do PSD a seu favor. Foto AEN
MAIOR NOME Há 5 dias

Centrão ensaia afastamento de Tarcísio e fortalece projeto presidencial de Ratinho Junior

Governador do Paraná já sinaliza publicamente interesse em 2026 e conta com apoio explícito de Gilberto Kassab, que vê nele o principal trunfo do PSD contra Lula

 Foto: Reprodução/Internet
PEC DA BLINDAGEM Há 6 dias

Em votação unânime, CCJ do Senado rejeita e enterra PEC da Blindagem

Decisão do colegiado impede recursos e votações no plenário. Alvo de pressões internas e protestos, texto ampliava proteção a parlamentares na Justiça

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
BRASIL Há 2 semanas

Lula sanciona Lei com novas regras para o uso das redes sociais

Medida coloca em vigor a Lei nº 15.211 de combate a Adultização de Crianças e Adolescentes em ambientes digitais

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados