Caminhão fica destruído e milagre salva motorista no Norte Pioneiro

Da Redação - Folha Extra

CONGONHINHAS - Um caminhoneiro sobreviveu a um grave acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (27) na rodovia PR435 no trecho que passa pelo município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A cabine ficou completamente destruída após o caminhão capotar.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e envolveu um caminhão Mercedes Benz 1214 conduzido por um homem de 29 anos de idade. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia pela PR435 quando acabou tombando o caminhão na altura do km 9 da rodovia.

Devido ao acidente, a cabine do caminhão ficou completamente destruída e o caminhoneiro preso as ferragens. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e contaram com a ajuda de uma pá carregadeira da prefeitura de Congonhinhas para retirar o motorista que estava preso as ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito e tomando as providências cabíveis ao caso. A rodovia foi interditada para o trabalho das equipes de socorro e liberada por volta das 01h30 do domingo (28).