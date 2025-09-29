Duas pessoas ficam em estado grave após serem atropeladas em Wenceslau Braz

Da Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após serem atropeladas por um carro na rodovia PR-092. O acidente aconteceu na madrugada do domingo (28) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 03h00 e envolveu um automóvel VW Fox. Conforme os relatos do homem de 46 anos que dirigia o veículo, ele seguia pela rodovia no sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando, na altura do km 248, foi surpreendido por duas pessoas que estariam no meio da pista não sendo possível evitar a colisão.

Ainda conforme o registro policial, um jovem de 23 anos e uma mulher de 26 anos tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. Já o condutor do carro não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool. Os policiais ainda constataram que o homem estava com a CNH vencida.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil.