Jundiaí do Sul inicia capacitação da população sobre saneamento e meio ambiente

Objetivo é orientar os proprietários sobre como interligar corretamente suas residências à rede coletora de esgoto. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JUNDIAÍ DO SUL - Nesta semana, moradores de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, estão recebendo visitas de agentes da Sanepar, que percorrem as casas beneficiadas pelo sistema de rede esgoto. O objetivo é orientar os proprietários sobre como interligar corretamente suas residências à rede coletora de esgoto, contribuindo para a saúde da população e para a preservação ambiental.

As ações fazem parte do Projeto Técnico Social desenvolvido pela Sanepar em conjunto com as obras de esgoto, e parceria com a prefeitura. Recentemente, a coordenadora Comercial da Companhia, Flávia Laiter Garcia, e a gestora de Educação Socioambiental, Andreia Fontes, participaram de uma reunião com o prefeito Paulo Roberto Pedro, o Betinho, para apresentar o trabalho a ser iniciado.

“É importante que a população receba os agentes e ouça atentamente todas as suas orientações para a efetividade do serviço de esgoto que está sendo implantado em Jundiaí do Sul", ressalta Andreia.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da mobilização da comunidade e reforçou a parceria do município para garantir a participação nos cursos e oficinas que serão oferecidos nos próximos meses.

Além das visitas, estão programados cursos e oficinas voltados à capacitação da comunidade, incluindo formação de facilitadores em saneamento, curso de encanador, manutenção hidráulica feminina, vermicompostagem e a instalação de um Jardim de Água e Mel na Escola Municipal Professora Vilma Vieira Pereira Marques.

Para a implantação do sistema de esgotamento sanitário, a Sanepar investiu mais de R$ 8,5 milhões em Jundiaí do Sul, construindo uma estação de tratamento de esgoto e instalando mais de 8 mil metros de redes coletoras, que atenderão 296 ligações prediais. A expectativa é que a obra contribua significativamente para a saúde pública e a qualidade ambiental no município.