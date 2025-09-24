12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jundiaí do Sul inicia capacitação da população sobre saneamento e meio ambiente

Iniciativa realizada em parceria com a Sanepar tem como objetivo orientar os proprietários sobre manutenções e outros serviços

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/09/2025 às 18h23
Jundiaí do Sul inicia capacitação da população sobre saneamento e meio ambiente
Objetivo é orientar os proprietários sobre como interligar corretamente suas residências à rede coletora de esgoto. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JUNDIAÍ DO SUL - Nesta semana, moradores de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, estão recebendo visitas de agentes da Sanepar, que percorrem as casas beneficiadas pelo sistema de rede esgoto. O objetivo é orientar os proprietários sobre como interligar corretamente suas residências à rede coletora de esgoto, contribuindo para a saúde da população e para a preservação ambiental.

As ações fazem parte do Projeto Técnico Social desenvolvido pela Sanepar em conjunto com as obras de esgoto, e parceria com a prefeitura. Recentemente, a coordenadora Comercial da Companhia, Flávia Laiter Garcia, e a gestora de Educação Socioambiental, Andreia Fontes, participaram de uma reunião com o prefeito Paulo Roberto Pedro, o Betinho, para apresentar o trabalho a ser iniciado.

“É importante que a população receba os agentes e ouça atentamente todas as suas orientações para a efetividade do serviço de esgoto que está sendo implantado em Jundiaí do Sul", ressalta Andreia.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da mobilização da comunidade e reforçou a parceria do município para garantir a participação nos cursos e oficinas que serão oferecidos nos próximos meses.

Além das visitas, estão programados cursos e oficinas voltados à capacitação da comunidade, incluindo formação de facilitadores em saneamento, curso de encanador, manutenção hidráulica feminina, vermicompostagem e a instalação de um Jardim de Água e Mel na Escola Municipal Professora Vilma Vieira Pereira Marques.

Para a implantação do sistema de esgotamento sanitário, a Sanepar investiu mais de R$ 8,5 milhões em Jundiaí do Sul, construindo uma estação de tratamento de esgoto e instalando mais de 8 mil metros de redes coletoras, que atenderão 296 ligações prediais. A expectativa é que a obra contribua significativamente para a saúde pública e a qualidade ambiental no município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Centro de Jundiaí do Sul. Foto: Google Maps
ALERTA DE GOLPE Há 2 meses

Moradores de Jundiaí do Sul são alvos de tentativa de golpe com falsos assistentes sociais

CRAS alerta que pessoas não autorizadas estão passando nas casas e pedindo dados pessoais dos moradores

 Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos de Jundiaí do Sul. Foto: Captura de tela
PARTICIPAÇÃO Há 5 meses

Pesquisa online permite que moradores de Jundiaí do Sul demonstrem sua satisfação com serviços públicos

Prefeitura criou um formulário para que a população participe afirmando o nível de satisfação com a saúde, ensino público, limpeza e outros serviços do município

 Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 5 meses

Conferência Municipal acontece nesta terça-feira em Jundiaí do Sul

Iniciativa tem como objetivo debater sobre políticas públicas voltadas para o planejamento urbano, sustentabilidade e inclusão social no município

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PRAZO ESGOTANDO Há 5 meses

Inscrições para participar do PSS de Jundiaí do Sul terminam nesta quinta-feira

Processo Seletivo está aberto para a contratação de professores, motoristas e servidores públicos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 meses

Homem é preso após ameaçar esfaquear a namorada próximo a escola da região

Situação foi registrada em Jundiaí do Sul e suspeito foi preso pela Polícia Militar

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados