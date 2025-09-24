9°C 23°C
Homem mata a esposa com facadas por causa de aparelho celular

Situação aconteceu na zonara rural de Jataizinho em um sítio que fica na divisa com o município de Assaí

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/09/2025 às 16h09
Homem mata a esposa com facadas por causa de aparelho celular
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JATAIZINHO - Um homem foi preso em flagrante após matar a esposa a facadas na noite desta terça-feira (23). O crime foi registrado na zona rural de Jataizinho, em uma propriedade que fica na divisa como o município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, um homem de 30 anos esfaqueou a sua esposa, uma mulher de 40 anos, que não resistiu e morreu na residência do casal que fica em um sítio situado a zona rural de Jataizinho divisa com o município de Assaí. Além disso, o suspeito também tentou matar a enteada, uma jovem de 16 anos, com socos e facada na cabeça. Felizmente, a jovem foi socorrida e encaminhada para receber atendimento médico.

Após ser preso, o homem confessou os crimes e disse em seu depoimento que a motivação do crime foi uma discussão com a esposa por causa de um aparelho celular que pertence a ele. Fora isso, o suspeito não repassou maiores informações ou detalhes sobre os crimes.

O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e o suspeito permanece preso na delegacia da Polícia Civil de Ibiporã a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.

