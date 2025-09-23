Operação policial encontra procurado por homicídios escondido em Tomazina

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - Uma operação policial que contou com emprego de policiais de três estados culminou na prisão de um homem procurado pela Justiça por crimes de homicídio praticados no início dos anos 2000 em Minas Gerais. A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (22) e o suspeito foi localizado no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, policiais de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além de equipes da Polícia Federal, cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça mineira contra um homem procurado pelo envolvimento com crimes de homicídio registrados entre os anos de 2001 e 2004.

Após levantar as informações sobre o paradeiro do indivíduo, as equipes policiais deflagraram a operação em Tomazina onde o homem foi preso e encaminhado ao Depen de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça.