9°C 23°C
Jaguariaíva, PR

Operação policial encontra procurado por homicídios escondido em Tomazina

Ação contou com equipes de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Polícia Federal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2025 às 15h54
Operação policial encontra procurado por homicídios escondido em Tomazina
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - Uma operação policial que contou com emprego de policiais de três estados culminou na prisão de um homem procurado pela Justiça por crimes de homicídio praticados no início dos anos 2000 em Minas Gerais. A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (22) e o suspeito foi localizado no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, policiais de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, além de equipes da Polícia Federal, cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça mineira contra um homem procurado pelo envolvimento com crimes de homicídio registrados entre os anos de 2001 e 2004.

Após levantar as informações sobre o paradeiro do indivíduo, as equipes policiais deflagraram a operação em Tomazina onde o homem foi preso e encaminhado ao Depen de Wenceslau Braz onde permanece a disposição da Justiça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Mulher é encontrada morta em residência no Norte Pioneiro

Situação foi registrada em Cornélio Procópio após vizinhos estranharem o desaparecimento da vítima

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Siqueira Campos e outros três municípios enfrentam falta de água nesta terça-feira

Segundo comunicado da Sanepar, situação acontece devido a problemas no fornecimento de energia elétrica após o temporal do fim de semana

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 13 horas

Acidente em Siqueira Campos mata jovem e deixa bebê em estado grave

Jovem de 22 anos estava como passageira em um veículo que capotou na PR424

 Foto: Divulgação.
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 16 horas

Acidente entre moto e caminhão mata homem na PR092

Colisão frontal aconteceu na noite do domingo no trecho que passa por Arapoti

 Foto: PCPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 4 dias

Mulheres são presas por tráfico de drogas no Norte Pioneiro

Operação também resultou na prisão de um homem e apreensão de porções de drogas prontas para a venda

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados