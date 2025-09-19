Mulheres são presas por tráfico de drogas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Duas mulheres e um homem foram presos em flagrante nesta quinta-feira (18) por envolvimento com o tráfico de drogas. As prisões foram realizadas em uma operação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR) em Assaí, no Norte Pioneiro.

O delegado da PCPR, Felipe Akio, contou que a operação foi realizada em cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar em quatro locais investigados na cidade, conhecidos por serem pontos de tráfico.

Durante a operação, os policiais prenderam o homem, de 18 anos, e as duas mulheres, de 22 e 36. Além disso, foram apreendidas porções de drogas prontas para a venda.

“Durante as diligências, foram apreendidos um tablete de maconha, pesando cerca de 150 gramas, e 22 gramas de crack, fracionados em 129 pedras já prontas para a venda. Também foram recolhidos quatro aparelhos celulares e dinheiro trocado”, explica o delegado.

Os três suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário onde ficarão à disposição da justiça.