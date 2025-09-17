13°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem é condenado a 95 anos de prisão por estuprar prima e sobrinhas no Paraná

Crimes aconteceram entre 2022 e 2024, quando as vítimas tinham entre 11 meses e 12 anos de idade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM DCMAIS
17/09/2025 às 18h20
Homem é condenado a 95 anos de prisão por estuprar prima e sobrinhas no Paraná
Foto: Divulgação/Internet

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

O Ministério Público do Paraná obteve no Judiciário a condenação de um homem a 95 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de conteúdo pornográfico, praticados durante os anos de 2022 e 2024. As vítimas são quatro crianças, com idades entre 11 meses e 12 anos na época dos crimes. O réu, agora condenado, tinha 26 anos na época e é tio de duas das vítimas e primo de uma delas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As investigações sobre o caso foram conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber), da Polícia Civil, e a denúncia foi oferecida no dia 13 de setembro de 2024, pelas Promotorias de Justiça de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. Conforme a ação penal, o estupro de vulnerável foi praticado contra três das crianças, no interior das residências da família, e registrado em fotos pelo denunciado, que depois armazenou o conteúdo ilícito em servidores externos. Ele também fez o registro de imagens pornográficas envolvendo outra vítima, com oito anos na época do crime, e igualmente salvou o conteúdo.

Na sentença, publicada na última semana, no dia 9 de setembro, a 1ª Vara de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba condenou o acusado pela prática dos delitos de estupro de vulnerável majorado (por cinco vezes), produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança e/ou adolescente (por seis vezes), e pelo delito de armazenamento de conteúdo pornográfico (por 83 vezes, de forma continuada). A decisão judicial também determinou o pagamento de danos morais em favor das vítimas.

O réu, que permaneceu preso durante todo o processo, seguirá detido preventivamente. Os autos tramitam sob segredo de justiça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
SUSTO Há 2 horas

Carreta carregada com açúcar pega fogo na PR-092

Situação aconteceu no trecho entre Arapoti e Jaguariaíva; rodovia chegou a ser interditada

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 3 horas

Briga generalizada termina com três pessoas esfaqueadas

Caso aconteceu no município de Nova Fátima e as vítimas foram levadas ao hospital

 Caminhão pegou fogo na PR-092, entre as cidades de Jaguariaíva e Arapoti. Foto: Divulgação/EPR Litoral Pioneiro
INCÊNDIO NA RODOVIA Há 5 horas

Caminhão carregado com açúcar pega fogo e interdita a PR-092

Incêndio aconteceu no trecho que liga as cidades de Jaguariaíva e Arapoti

 Foto: Divulgação.
FURTO Há 8 horas

Caminhonete de homem morto em Arapoti é furtada durante julgamento dos acusados

Veículo que pertenceu a “Jorjão do Mel” foi levada de uma propriedade rural que fica no bairro Serro do Leão em Arapoti

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 1 dia

Homem dá facada nas costas do vizinho após discussão

Crime foi registrado na noite do domingo no município de Andirá

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados