Briga generalizada termina com três pessoas esfaqueadas

Caso aconteceu no município de Nova Fátima e as vítimas foram levadas ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/09/2025 às 16h00
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - Uma briga generalizada terminou com três pessoas esfaqueadas e levadas ao hospital. O caso foi registrado no município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro, nesta terça-feira (16).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência na Rua Jorge Barbosa onde estava ocorrendo uma briga generalizada. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, populares passaram a relatar aos policiais que havia ocorrido uma briga entre algumas pessoas e, em dado momento, um dos envolvidos sacou um canivete e desferiu golpes contra alguns indivíduos que ficaram feridos sendo socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.

Em seguida, os policiais foram até o hospital onde foram informados que três pessoas haviam dado entrada no Pronto Socorro com ferimentos causados por golpes de faca. Em contato com as vítimas, estas confirmaram as informações relatadas pelas testemunhas no local do crime. Uma das vítimas apresentava cortes graves nas mãos.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suposto autor do crime, mas até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado e o caso repassado a Polícia Civil.

