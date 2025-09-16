Pai de prefeita dos Campos Gerais é vítima de tentativa de homicídio

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

IMBAÚ - Um idoso de 70 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio dentro de sua própria residência, em Imbaú, nos Campos Gerais. O caso, ocorrido na noite de sexta-feira (12), mobilizou a Polícia Militar.

Segundo a PM, populares relataram que um homem invadiu a casa da vítima – que é pai da prefeita da cidade, Dayane Sovinski, utilizando uma caminhonete, derrubando o portão para ter acesso ao imóvel. O veículo acabou colidindo contra a piscina da propriedade, onde foi encontrado com o motorista ainda em seu interior, tentando sair.

O morador relatou ter sido agredido com socos e chutes e afirmou que o invasor tinha a intenção de matá-lo. A vítima apresentava ferimentos no rosto e sangramento no nariz.

O suspeito, que demonstrava sinais de embriaguez como fala desconexa e dificuldade de equilíbrio, resistiu à prisão, desacatou os policiais e proferiu ofensas contra a vítima. A PM informou que foi necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo.

Ambos foram encaminhados ao posto de saúde para exames de lesão corporal. Em seguida, o detido foi levado à 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba, onde permanece à disposição da Justiça. A caminhonete utilizada na invasão foi apreendida e recolhida ao pátio da PM.