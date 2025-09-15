12°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Crianças são deixadas sozinhas, tentam fazer chá e casa pega fogo no Paraná

Caso aconteceu em Guarapuava, envolvendo crianças de 4,5 e 8 anos, que escaparam ilesas; mãe disse que precisava trabalhar e deixou os filhos com a avó

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1 PARANÁ
15/09/2025 às 09h42
Crianças são deixadas sozinhas, tentam fazer chá e casa pega fogo no Paraná
Casa de madeira onde estavam as crianças tem aproximadamente 20m² e ficou completamente destruída. — Foto: Corpo de Bombeiros do Paraná

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

GUARAPUAVA - Três crianças, de 4, 5 e 8 anos, foram deixadas sozinhas em uma casa que pegou fogo em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná. O incêndio aconteceu na noite de sábado (13). Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Paraná, que atenderam a ocorrência, o filho mais velho, de 8 anos, foi acender o fogo para fazer um chá e acabou causando o incêndio.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As crianças não se feriram. Durante o trabalho para apagar o fogo, bombeiros encontraram corpos de dois cachorros carbonizados. A casa foi completamente destruída pelo incêndio.

O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou os três menores de idade para que recebessem atendimento médico e para tomar as providências cabíveis sobre o caso. As crianças estão em um abrigo.

A mãe, de 32 anos, foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos e liberada. Ela contou aos policiais que estava trabalhando como auxiliar de produção durante a noite e que deixou as crianças sob os cuidados da avó, que tem uma casa nos fundos do terreno.

Em entrevista, a mulher afirmou que deixou os filhos na escola na sexta-feira. "Eu levei os meus filhos pra escola, a minha vizinha pegou eles pra mim e eu tava na firma. Eu fui pra firma na sexta-feira, era três e pouco da tarde", disse. "Graças a Deus, estão bem, nenhum se machucou [...] A minha mãe estava cuidando deles, eles não estavam sozinhos, eles não estavam abandonados. E eu também nunca deixei eles sozinhos, nunca deixei eles abandonados."

"O meu pequeno é autista, ele precisa de mais atenção, ele precisa de coisa especial e eu que tenho que correr atrás, porque senão o quê? Eles vão passar fome?", afirmou a mãe das crianças.

A mulher disse que ainda não pôde ver os filhos. "A única informação que nós temos é que eles tinham ido para o UPA para atendimento para ver como é que eles estavam e daí foram encaminhados para o abrigo e ninguém sabe deles", afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Homem sequestrado em Arapoti é obrigado a pagar R$ 22 mil a criminosos em Wenceslau Braz

Em outra ocorrência, Polícia Civil também prendeu homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Jovem de 18 anos morre afogado em rio do Norte Pioneiro

Tragédia aconteceu no Rio Laranjinha, zona rural do município de Bandeirantes

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 4 horas

Acidente entre caminhonete e moto deixa dois jovens em estado grave

Colisão aconteceu na noite do domingo na rodovia PR-151 e vítima foi levada ao hospital

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Motorista vai parar na delegacia após acidente com dois feridos na PR092

Colisão aconteceu no trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos e suspeito não quis fazer o teste do etilômetro

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 5 horas

Acidente entre Uno e Corolla deixa dois motoristas feridos

Colisão aconteceu na PR436 no trecho que passa pelo município de Abatiá

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados