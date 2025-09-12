Pai idoso é morto a machadadas pelo próprio filho

DA REDAÇÃO/JORNAL DA EMANOELE - FOLHA EXTRA

FOZ DO IGUAÇU - Na tarde desta quinta-feira (11), um crime brutal chocou moradores da Rua Brinco de Ouro, no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu. Um idoso de 86 anos, identificado como Getúlio Gonçalves Pinto, foi morto a golpes de machado, supostamente desferidos pelo próprio filho, de 39 anos.

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria atacado o pai com ao menos três golpes. A ferramenta utilizada no crime foi encontrada pela perícia no pátio da residência.

Equipes do Siate foram acionadas, mas ao chegarem constataram que a vítima já estava em óbito devido à gravidade dos ferimentos. A Guarda Municipal foi a primeira a atender a ocorrência, prestando apoio no isolamento da área, junto com a Polícia Militar. A Polícia Científica e a Delegacia de Homicídios também estiveram no local para os levantamentos.

Após buscas, a Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito estaria em um bar próximo. Ele foi localizado, preso em flagrante e encaminhado à 6ª Subdivisão Policial (SDP), onde permanece à disposição da Justiça.