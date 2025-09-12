Apostador da região crava na Lotofácil e ganha prêmio de R$ 325 mil

DA REDAÇÃO/JNN - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO CLARO - A sorte sorriu – e bastante – para um morador do Norte Pioneiro nesta semana. Um apostador de Ribeirão Claro cravou as 15 dezenas da Lotofácil e garantiu mais de R$ 325 mil.

O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (10), pela Caixa Econômica Federal, e o apostador acertou simplesmente as 15 dezenas, um dos quatro vencedores de todo o Brasil. No total, a premiação que ele levou para a casa soma R$ 325.859,61.

Além de Ribeirão Claro, os outros jogos ganhadores foram registrados em Maringá (PR), Indaial (SC) e São Paulo (SP). O prêmio principal, de aproximadamente R$ 1,8 milhão, foi dividido entre os quatro apostadores.

Além do prêmio principal, outras 520 apostas acertaram 14 pontos e receberam R$ 750,82 cada, enquanto milhares de apostadores foram contemplados nas faixas de 13, 12 e 11 acertos.

Com mais este resultado, a Lotofácil segue entre as modalidades mais populares da Caixa, conhecida pela grande quantidade de ganhadores em cada concurso.