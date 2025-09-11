11°C 30°C
Briga entre pai e filho tem tijolada na cara e ameaça de morte

Situação foi registrada em Cornélio Procópio e os dois foram parar na delegacia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/09/2025 às 14h19
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma briga entre pai e filho terminou com tijolada e ameaça de morte com uma faca. O caso foi registrado nesta quarta-feira (10) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de vias de fatos entre pai e filho registrada em uma residência situada a Rua Wandesley Gomes Henrique. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, um homem passou a relatar que ao chegar em casa e abrir a porta, foi surpreendido pelo filho que deu uma tijolada em seu rosto causando ferimentos em seu nariz. Em seguida, os dois entraram em vias de fato e o filho teria quebrado uma janela da residência tentando fugir. Já em contato com o filho, este disse que foi buscar o pai em um bar onde ele estava bebendo e, ao chegarem em casa, tiveram uma discussão e começaram as agressões, momento em que deu mata leão no pai e o homem desmaiou caindo e batendo o nariz no chão. Sobre a janela, ele disse que quebrou para poder sair da casa.

Frente aos fatos, os dois foram detidos e encaminhados ao hospital para avaliação médica e, em seguida, levados à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

