Mãe é presa após abandonar filha recém-nascida no hospital

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10), em um hospital de Maringá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM DCMAIS
11/09/2025 às 10h56
Mãe é presa após abandonar filha recém-nascida no hospital
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

MARINGÁ - Um casal foi preso na madrugada desta quarta-feira, 10, em um hospital de Maringá após denúncias de abandono de incapaz e ato obsceno, em ocorrência registrada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a mãe, de 26 anos, deixou a filha recém-nascida sozinha no quarto por mais de oito horas, sem avisar a equipe médica ou de enfermagem. Ao retornar, estaria aparentemente sob efeito de entorpecentes, alterada e agressiva, atrapalhando o trabalho no setor.

A enfermeira responsável relatou à Polícia Militar que o casal já havia sido denunciado anteriormente pela assistente social do hospital por mal cuidados com a criança, estando inclusive em processo judicial para retirada da guarda.

Durante a apuração, a Polícia Militar constatou ainda que o casal teria mantido relações sexuais no quarto compartilhado por mães e bebês recém-nascidos. O Conselho Tutelar foi acionado e uma conselheira assumiu o acompanhamento da recém-nascida no hospital. A mãe recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 9ª Subdivisão Policial (SDP). O homem, de 56 anos, também foi detido e levado à delegacia.

