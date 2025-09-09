12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Ciclone chega ao Paraná e coloca Norte Pioneiro em Alerta para tempestades

Alerta do Inmet prevê chuvas fortes e ventos intensos para s cidades da região nesta terça-feira

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 14h47
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A terça-feira (09) começou com um clima de friozinho e chuva leve nos municípios da região do Norte Pioneiro, mas pouco antes da hora do almoço o clima mudou e o sol deu as caras trazendo novamente o calorzinho de verão. Apesar do clima agradável, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta sobre um ciclone que se aproxima do Paraná e traz o risco de tempestades e ventos fortes, inclusive para os municípios da região.

De acordo com o Inmet, o alerta é válido das 10h00 às 23h30 desta terça-feira e prevê chuva entre 20 a 30 mm/hora e ventos que podem chegar aos 60 km/h. Ainda conforme os dados divulgados pelo instituto, toda a área do Norte Pioneiro até seguindo até a cidade de Londrina está no mapa de alerta.

Já o site Clima Tempo prevê um final de tarde e noite de tempo instável. Em Wenceslau Braz, a previsão aponta 65% de chances de chuva de até 3,4 mm com temperatura mínima de 17° e máxima de 27°. Para região de Santo Antônio da Platina, a previsão é de mínima de 19° e máxima de 30° com 46% de probabilidade de chuvas. Na região de Ibaiti, a previsão é de mínima de 18° e máxima de 28° com 72% de chances de chuva de até 3mm. Em Cornélio Procópio, os termômetros devem marcar entre 20° de mínima e 31° de máxima. Já na quarta-feira (10) não há previsão de chuvas.

Em caso de temporais, a orientação é para que as pessoas não se abriguem em locais considerados perigosos, como é o caso de árvores, torres de transmissão e placas de publicidade. Não utilizar aparelhos elétricos ou eletrônicos durante os temporais também é uma dica valiosa. Em caso de incidentes, a população pode acionar a Defesa Civil através do fone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo número 193.

