12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Motorista capota carro e morre no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na PR-218 no trecho que passa por Ribeirão do Pinhal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 11h24
Motorista capota carro e morre no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um motorista morreu após capotar o carro que ele dirigia. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (09) na rodovia PR-218 no trecho que passa pelo município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 03h30 e envolveu um automóvel VW/Gol com placas de Itambaracá. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o veículo seguia no sentido Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul quando, na altura do km 86, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Com a violência dos impactos, o homem que dirigia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

