12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Acidente entre carro e caminhonete deixa duas pessoas feridas

Colisão aconteceu na rodovia PR-218 entre Ribeirão do Pinhal e Nova Fátima

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 10h32
Acidente entre carro e caminhonete deixa duas pessoas feridas
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (09) deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. A colisão envolvendo uma caminhonete e um carro aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que passa por Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que liga os municípios de Ribeirão do Pinhal a Nova Fátima e envolveu um automóvel VW/Foz e uma caminhonete Chevrolet S10. Os dois veículos teriam se envolvido em uma colisão frontal e o automóvel foi parar fora da pista.

Com a violência do impacto, as duas pessoas que estavam no Fox tiveram ferimentos. O homem que dirigia o veículo foi levado ao hospital com suspeita de fratura na perna, enquanto uma mulher que estaria como passageira no carro teve ferimentos mais graves. Não foram divulgadas informações sobre ocupantes da caminhonete.

A equipe da Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito até a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Estadual.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Davi Martins/Folha Extra
EXCLUSIVA Há 26 minutos

Carro despenca de barranco após motorista perder o controle em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na rua Vereador José Daler, que dá acesso à entrada lateral do Pátio da Prefeitura

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Homem é flagrado tomando cachaça com criança e acaba preso em Siqueira Campos

Policiais ainda constataram que os dois indivíduos são usuários de maconha e situação foi parar na delegacia

 Foto: Reprodução/Internet
TRÂNSITO Há 5 horas

Motorista capota carro em rodovia que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé

Acidente aconteceu no fim da manhã desta terça-feira e condutor foi resgatado sem ferimentos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 9 horas

Motorista capota carro e morre no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na PR-218 no trecho que passa por Ribeirão do Pinhal

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 9 horas

Idoso fica ferido após caminhonete sair da pista e atingir árvore

Acidente aconteceu na rodovia BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados