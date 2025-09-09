Acidente entre carro e caminhonete deixa duas pessoas feridas

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (09) deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. A colisão envolvendo uma caminhonete e um carro aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que passa por Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que liga os municípios de Ribeirão do Pinhal a Nova Fátima e envolveu um automóvel VW/Foz e uma caminhonete Chevrolet S10. Os dois veículos teriam se envolvido em uma colisão frontal e o automóvel foi parar fora da pista.

Com a violência do impacto, as duas pessoas que estavam no Fox tiveram ferimentos. O homem que dirigia o veículo foi levado ao hospital com suspeita de fratura na perna, enquanto uma mulher que estaria como passageira no carro teve ferimentos mais graves. Não foram divulgadas informações sobre ocupantes da caminhonete.

A equipe da Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito até a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Estadual.