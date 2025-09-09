12°C 25°C
Jovem dá facadas no peito da mulher e morre em confronto com a polícia

Crime aconteceu no município de Abatiá e a vítima ficou em estado grave

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 09h17
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ABATIÁ - Um jovem de 22 anos morreu em confronto com equipes da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (08) em Abatiá, no Norte Pioneiro, após o suspeito esfaquear a esposa e fugir para um canavial.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia dado várias facadas na esposa. Com isso, a equipe foi até a Av. Iguaçu, no bairro Barro Preto, para averiguar a situação.

No local, testemunhas relataram que o suspeito tem um relacionamento com uma mulher de 33 anos e havia dado várias facadas no peito da vítima. Ainda segundo os relatos, o crime aconteceu após o suspeito discutir com o filho da vítima. A mulher teve ferimentos graves sendo socorrida e encaminhada ao hospital do município e, na sequência, transferida para Santa Casa de Bandeirantes. Já o suspeito fugiu do local.

Diante da situação, os policiais acionaram apoio de outras equipes e deram início as buscas para encontrar o suspeito. Durante as diligências, a equipe foi informada que o autor do crime estava em uma área de mata e, com a ajuda de cães farejadores, os agentes encontraram o rastro do indivíduo que acabou sendo localizado escondido em um canavial. No momento da abordagem, o suspeito partiu para cima dos policiais com uma faca e acabou sendo alvejado. O homem não resistiu e morreu no local.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) e da perícia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico da mulher.

O crime deve ser investigado.

